Ônibus que transportava funcionários da Gol é atacado em SP. Vídeo

13 de agosto de 2025
Um ônibus fretado da companhia aérea Gol foi atacado enquanto transportava funcionários, na Avenida 23 de Maio, em São Paulo, na manhã dessa terça-feira (12/8).

O coletivo fazia trajeto entre os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, na região metropolitana. Segundo a Gol, ninguém se feriu e o veículo finalizou o percurso até o destino final. Imagens mostram as janelas laterais quebradas. Veja:

﻿

“A Gol lamenta profundamente o ocorrido e informa que já está tomando as providências cabíveis”, afirmou a companhia.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que não foi localizado qualquer registro da ocorrência na Polícia Civil.

Leia também

São Paulo vive uma onda de ataques a ônibus desde o mês de junho, com quase mil ocorrências registradas na capital e na região metropolitana do estado. Até o momento, são 632 casos na cidade de São Paulo e 344 em coletivos intermunicipais, segundo dados da SPTrans e Artesp, respectivamente.

