Ônibus que transportava funcionários da Gol é atacado em SP. Vídeo

Um ônibus fretado da companhia aérea Gol foi atacado enquanto transportava funcionários, na Avenida 23 de Maio, em São Paulo, na manhã dessa terça-feira (12/8).

O coletivo fazia trajeto entre os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, na região metropolitana. Segundo a Gol, ninguém se feriu e o veículo finalizou o percurso até o destino final. Imagens mostram as janelas laterais quebradas. Veja:

“A Gol lamenta profundamente o ocorrido e informa que já está tomando as providências cabíveis”, afirmou a companhia.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que não foi localizado qualquer registro da ocorrência na Polícia Civil.

São Paulo vive uma onda de ataques a ônibus desde o mês de junho, com quase mil ocorrências registradas na capital e na região metropolitana do estado. Até o momento, são 632 casos na cidade de São Paulo e 344 em coletivos intermunicipais, segundo dados da SPTrans e Artesp, respectivamente.