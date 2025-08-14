14/08/2025
Ônibus trafega de porta aberta durante viagem no DF. Vídeo

Um ônibus seguiu viagem normalmente com uma das portas abertas, na tarde desta quarta-feira (13/8), no Distrito Federal. Pessoas que estavam no coletivo filmaram o problema.

No vídeo, é possível ver alguns passageiros sentados nas escadas enquanto o coletivo estava em movimento.

Veja vídeo publicado pelo perfil @ceilandiamuitatreta: 

 

Um dos passageiros próximo à porta aparece segurando a porta com a mão esquerda enquanto mexe tranquilamente no celular com a direita.

O ônibus é da empresa Marechal e fazia o trajeto da linha 383, que vai da Rodoviária do Plano Piloto até o setor P Sul, em Ceilândia.

Leia também

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) informou que acionou a fiscalização para apurar o ocorrido e tomar as devidas providências.

“Importante destacar que os ônibus do transporte público coletivo do DF passam por vistorias periódicas obrigatórias e por frequente fiscalização de campo. Problemas pontuais podem ocorrer”, afirmou a pasta.

“Em caso de irregularidades, os veículos são retidos e a empresa é notificada para realizar os devidos reparos de imediato”, acrescentou.

