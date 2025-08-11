Uma operação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, realizada nesta segunda-feira (11), resultou na prisão de T.S.B., de 36 anos, natural de Porto Velho (RO), foragido pelo crime de homicídio.

A ação ocorreu em Marechal Thaumaturgo, após as forças de segurança receberem informações de que o suspeito estaria escondido em uma residência e possuía uma motocicleta possivelmente furtada. No local, as equipes confirmaram os dados, identificaram o homem e efetuaram a prisão.

O acusado foi encaminhado à delegacia e será apresentado à Justiça para os procedimentos cabíveis, incluindo audiência de custódia.

Em nota, as corporações reforçaram que, independentemente de o local ser de difícil acesso, permanecerão atuando com prontidão para garantir a lei e a ordem.