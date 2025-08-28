28/08/2025
Operação da PF contra o PCC mira mais de 40 alvos na Faria Lima

Esquema de lavagem de dinheiro bilionário envolveria fundos de investimento, fintechs e empresas de pagamento; Reag Investimentos está entre as investigadas

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (28/8), a Operação Carbono Oculto, que apura um bilionário esquema de lavagem de dinheiro comandado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre os 350 alvos em todo o país, pelo menos 42 endereços estão localizados na região da avenida Faria Lima, centro financeiro de São Paulo.

A investigação aponta que o grupo criminoso utilizava fintechs, fundos de investimento e corretoras para movimentar recursos ilícitos e dificultar o rastreamento. De acordo com a PF, cerca de 40 fundos de investimento teriam sido usados para blindar os valores, aplicando camadas de ocultação para impedir a identificação dos verdadeiros beneficiários.

EM CAMPO Polícia Federal: operação investiga esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC (Divulgação/PF/VEJA.com)

Empresas envolvidas

A Reag Investimentos, uma das maiores gestoras independentes do país e listada na B3, está entre as instituições financeiras investigadas. Até o momento, a empresa não se manifestou sobre a operação.

Outra companhia alvo da ação é a BK Bank, instituição de pagamentos que, segundo a Receita Federal, movimentou quase R$ 18 bilhões em operações suspeitas.

O prejuízo estimado aos cofres públicos chega a R$ 2 bilhões em impostos federais sonegados. Já o governo de São Paulo solicitou à Justiça o bloqueio de R$ 7,7 bilhões referentes a tributos estaduais não pagos.

Megaoperação integrada

A força-tarefa conta, além da Polícia Federal, com a participação da Receita Federal, Ministério Público de São Paulo (Gaeco), Ministério Público Federal, Polícias Civil e Militar, Secretaria da Fazenda e Planejamento de SP (Sefaz/SP), Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Procuradoria-Geral do Estado (PGE/SP).

Em nota, a PF explicou o funcionamento do esquema:

“As operações financeiras eram realizadas por meio de fintechs, em vez de bancos tradicionais, com o objetivo de dificultar o rastreamento. Por fim, o lucro auferido e os recursos lavados do crime eram blindados em fundos de investimentos com diversas camadas de ocultação de forma a tentar impedir a identificação dos reais beneficiários.”

📌 Fonte: Revista Veja
✍️ Redação ContilNet Notícias

