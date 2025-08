Operação no Vale do Juruá apreende madeira ilegal e identifica mais de 100 hectares de desmatamento

Uma operação conjunta entre o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) e o Pelotão Ambiental do 6º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de madeira extraída ilegalmente e na identificação de mais de 100 hectares de área desmatada na região do Vale do Juruá. A ação ocorreu entre os dias 28 de julho e 2 de agosto, em atendimento a uma solicitação do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

Com o uso de drones e imagens de satélite, as equipes intensificaram a fiscalização em pontos críticos de pressão ambiental. Foram realizadas abordagens a veículos em áreas rurais e vistorias in loco, que revelaram 20 focos ativos de desmatamento, a maioria sem qualquer tipo de licenciamento ambiental.

Durante a operação, também foram apreendidas cargas de madeira que estavam sendo transportadas sem documentação válida, configurando crime ambiental. Os responsáveis pelas áreas desmatadas e pelo transporte irregular foram autuados e notificados, conforme as legislações que regulamentam o uso do solo e a exploração de recursos naturais.

De acordo com os órgãos envolvidos, a ação foi estratégica e reforça o compromisso do Estado na proteção da floresta amazônica. “O trabalho conjunto é fundamental para coibir práticas ilegais que colocam em risco o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento sustentável da região”, destacou um dos coordenadores da operação.

Veja o vídeo: