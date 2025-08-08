8 de agosto de 2025
Operação Protetor: mulher é presa com 12 kg de drogas na fronteira

Estimativa aponta prejuízo superior a R$ 73 mil ao crime organizado

Uma ação de fiscalização do Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON) resultou, na tarde desta quinta-feira (7), na prisão de uma mulher acusada de tráfico de drogas. A abordagem ocorreu na faixa de fronteira durante atividades da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Governo do Acre.

Estimativa aponta prejuízo superior a R$ 73 mil ao crime organizado/ Foto: Reprodução

Segundo informações da polícia, a suspeita atuava como “mula”, ou seja, pessoa recrutada por organizações criminosas para transportar drogas, geralmente mediante pagamento de pequenas quantias ou sob ameaças. Esse tipo de aliciamento coloca em risco tanto a integridade física quanto a liberdade de quem é envolvido.

Durante a ação, foram apreendidos cerca de 12 quilos de entorpecentes. Estimativas da Secretaria de Justiça e Segurança Pública indicam que o prejuízo financeiro imposto ao crime organizado ultrapassa R$ 73 mil.

O GEFRON segue reforçando o patrulhamento em áreas de fronteira e rodovias estratégicas, com foco no combate aos crimes transfronteiriços e na desarticulação de redes criminosas que atuam na região.

