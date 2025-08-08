Oportunidade de trabalho remoto: MEC abre vagas para avaliadores sem provas ou entrevistas

O Ministério da Educação (MEC) abriu um edital para selecionar especialistas que irão compor o Banco de Avaliadores de projetos pedagógicos de cursos técnicos. As inscrições vão até o dia 23 de agosto e o trabalho será 100% remoto, ou seja, as atividades serão realizadas virtualmente. A seleção não contará com provas ou entrevistas.
O Edital nº 7/2025 não prevê vínculo empregatício direto com o MEC e a remuneração será por serviço prestado. As inscrições devem ser feitas no site do Monitoramento e Avaliação de Programas (MAP), na aba Cadastro de Especialistas de Avaliadores.
Requisitos para se inscrever
Para se candidatar, é necessário atender aos seguintes requisitos:
- Ser profissional da Educação Profissional e Tecnológica, com vínculo ativo em redes públicas.
- Possuir, no mínimo, título de Mestre reconhecido pelo MEC.
- Ter experiência mínima de três anos como docente ou profissional da área pedagógica.
- Ter conhecimento na organização curricular de cursos técnicos.
- Não ser servidor efetivo ou comissionado de órgãos como MEC, Inep, FNDE ou Capes.
- Não ter vínculo empregatício com instituição privada de ensino, nem parentesco com seus dirigentes.
A seleção será feita com base nas informações e documentos apresentados pelos candidatos no ato da inscrição. Caso o número de interessados exceda a demanda, poderá haver um sorteio eletrônico para a escolha dos profissionais, que participarão de uma capacitação online e integrarão o banco por até 24 meses.
Fonte: Ministério da Educação (MEC)
Redigido por Contilnet.