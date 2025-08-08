Oportunidade de trabalho remoto: MEC abre vagas para avaliadores sem provas ou entrevistas

O Ministério da Educação (MEC) abriu um edital para selecionar especialistas que irão compor o Banco de Avaliadores de projetos pedagógicos de cursos técnicos. As inscrições vão até o dia 23 de agosto e o trabalho será 100% remoto, ou seja, as atividades serão realizadas virtualmente. A seleção não contará com provas ou entrevistas.

O Edital nº 7/2025 não prevê vínculo empregatício direto com o MEC e a remuneração será por serviço prestado. As inscrições devem ser feitas no site do Monitoramento e Avaliação de Programas (MAP), na aba Cadastro de Especialistas de Avaliadores.

Requisitos para se inscrever

Para se candidatar, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ser profissional da Educação Profissional e Tecnológica , com vínculo ativo em redes públicas.

, com vínculo ativo em redes públicas. Possuir, no mínimo, título de Mestre reconhecido pelo MEC .

reconhecido pelo . Ter experiência mínima de três anos como docente ou profissional da área pedagógica.

Ter conhecimento na organização curricular de cursos técnicos.

Não ser servidor efetivo ou comissionado de órgãos como MEC , Inep , FNDE ou Capes .

, , ou . Não ter vínculo empregatício com instituição privada de ensino, nem parentesco com seus dirigentes.

A seleção será feita com base nas informações e documentos apresentados pelos candidatos no ato da inscrição. Caso o número de interessados exceda a demanda, poderá haver um sorteio eletrônico para a escolha dos profissionais, que participarão de uma capacitação online e integrarão o banco por até 24 meses.

Fonte: Ministério da Educação (MEC)

