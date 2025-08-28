Oposição emplaca pedido de urgência para tentar destravar votação sobre afastamento de Clendes

A demora na apreciação do requerimento que pede o afastamento do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, motivou novas críticas de vereadores da oposição durante sessão na Câmara Municipal de Rio Branco. O pedido, apresentado inicialmente no dia 14 de agosto pelo vereador Fábio Araújo e novamente no dia 19 por membros da base, ainda não foi levado ao plenário.

Segundo o vereador André Kamai, houve uma manobra para que a autoria do pedido ficasse sob a responsabilidade da base do prefeito Tião Bocalom.

“Nós não assinamos o requerimento porque no documento não constava o nosso nome. Eles retiraram para dizer que quem estava pedindo o afastamento eram eles. Só que agora não conseguem votar o próprio requerimento que apresentaram. O problema é que não querem carregar o desgaste de rejeitar em plenário, nem têm coragem de contrariar o prefeito”, criticou.

O vereador Fábio Araújo, autor do primeiro requerimento, também questionou a demora. “Protocolamos um requerimento pedindo urgência na votação desde o dia 14 de agosto, e outro foi protocolado pela base no dia 19. Não entendo porque essa pauta está sendo segurada até hoje”, afirmou.

O texto do pedido apresentado ao plenário cita denúncias de assédio moral contra Clendes Vilas Boas como justificativa para o afastamento temporário. O requerimento, apresentado em regime de urgência, precisa ser incluído na ordem do dia para que os parlamentares decidam se a matéria deve ser apreciada imediatamente.

Enquanto isso, a pauta da Casa segue trancada por vetos do Executivo e pela análise de projetos prioritários, como a prorrogação do Refis e a criação do Fundo da Agricultura.