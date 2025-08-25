24/08/2025
“Ordens de Moraes?”, diz Eduardo Bolsonaro após assalto na casa da mãe

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL/SP) falou sobre o assalto na casa de sua mãe e dos seus avós, em Resende, no Rio de Janeiro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL/SP) publicou neste domingo (24/8), um vídeo em suas redes sociais sobre o assalto na casa de sua mãe e de seus avós, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. O parlamentar insinuou que a culpa seria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“Ordens de Moraes?”, diz Eduardo Bolsonaro após assalto na casa da mãe. Foto: Reprodução

“Ordens de Moraes? Até onde vai a sede de vingança desse homem? Até onde irá a obediência cega de policiais que cumprem suas ordens sem questionar? Hoje agradeço a Deus por eles estarem vivos”, disse Eduardo na rede social X.

O senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ), irmão de Eduardo, também publicou o vídeo em suas redes sociais.

“Acabaram de fazer minha mãe e meus octogenários avós de reféns, na casa deles em Resende/RJ. E não foi um simples assalto. Graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”, disse o senador.

De acordo com os parlamentares, os assaltantes buscavam por um dinheiro que supostamente teria sido enviado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a casa dos familiares, não encontrando nada, levaram celulares e joias. O assalto durou cerca de uma hora.

“Uma cena de terror que nenhuma família deveria passar. E tudo isso acontece depois dos vazamentos seletivos e perseguições de Moraes, que expõem nossos familiares como alvos simples”, disse Eduardo.

Ele questionou, ainda, quem está por trás do assalto. Flávio Bolsonaro afirmou que as devidas providências já foram tomadas e, em breve, os criminosos devem ser encontrados.

