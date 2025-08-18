18/08/2025
Origens: Off Shadow retorna em coleção colaborativa com a marca Per Se

A Off Shadow conquistou espaço no streetwear brasiliense com propostas criativas e lançamentos que sempre funcionaram como marcos para a label, fundada pelo diretor criativo JP Santos. Após alguns meses de pausa, a marca volta à ativa com a coleção Origens, em parceria com a Per Se, que estreia no cenário de moda do Distrito Federal.

As novidades foram apresentadas em um evento de pré-lançamento no Casinha Café (206 Norte), em Brasília, propositalmente antes do início da campanha da coleção. Vem saber mais!

Pré-lançamento da coleção Origens, da Off Shadow com a Per Se - MetrópolesJP Santos, fundador e diretor criativo da Off Shadow, conta os detalhes da coleção de retorno, intitulada Origens

 

Off Shadow de volta às origens

Em Origens, JP conta que o público encontrará novas modelagens e cortes atualizados, mantendo a qualidade já reconhecida pelos consumidores da Off Shadow, no mercado há seis anos. “Buscamos resgatar nossas origens e transformar isso em novas experiências para quem acompanha a marca”, resume o designer.

Ele também destaca o caráter imersivo da nova fase, que não se resume às peças, mas à criação de momentos de troca com o público. “Queremos que as pessoas visualizem o que queremos para elas e com elas, construindo juntos esse novo capítulo da marca”, completa. Isso se traduz em camisetas com frases e estampas gráficas.

Pré-lançamento da coleção Origens, da Off Shadow com a Per Se - MetrópolesA coleção é, também, uma collab e o lançamento de estreia da marca Per Se

 

Pré-lançamento da coleção Origens, da Off Shadow com a Per Se - MetrópolesUma das peças da coleção

 

Pré-lançamento da coleção Origens, da Off Shadow com a Per Se - MetrópolesDetalhes diferenciais na modelagem e na gola

 

Estreia da Per Se

A coleção é uma collab com a Per Se, que aproveitou o lançamento para estrear no mercado. Criada por Ana Boaventura, a marca nasce com o objetivo de trazer ao streetwear uma leitura feminina e afetiva. O nome, inspirado no latim per se (“por si só”), sintetiza a proposta de valorizar a individualidade e a coragem de ser.

“Sentia falta dessa presença feminina no streetwear, tanto na modelagem quanto na proposta. Não quero seguir tendências, quero oferecer peças com propósito, que contem histórias e façam sentido para quem veste”, explica a estilista. JP e a designer, vale destacar, trabalham juntos na Off Shadow e também são um casal.

Pré-lançamento da coleção Origens, da Off Shadow com a Per Se - MetrópolesAna Boaventura, fundadora e diretora criativa da Per Se

 

Pré-lançamento da coleção Origens, da Off Shadow com a Per Se - Metrópoles“Eu não sou para todos”

 

Pré-lançamento da coleção Origens, da Off Shadow com a Per Se - Metrópoles“Crie, explore, expanda, conquiste”

 

Parceria natural

A parceria entre as duas marcas une o renascimento da Off Shadow ao nascimento da Per Se. A coleção Origens reflete essa sinergia, com peças que resgatam memórias e valorizam o autoconhecimento. Um exemplo é a regata Mommy, criada por Ana a partir de uma peça da mãe.

Para JP, o novo momento da Off Shadow simboliza maturidade e continuidade. “Entendemos que era preciso pausar para voltar mais fortes, consolidados internamente e capazes de entregar experiências completas para o público. Esse retorno representa exatamente isso”, afirma.

Veja mais cliques do evento de pré-lançamento na galeria abaixo:

JP Santos, fundador e diretor criativo da Off Shadow

Camiseta cropped da coleção Origens, da Off Shadow com a Per Se

Pedro Iff/Metrópoles2 de 5

JP Santos, fundador e diretor criativo da Off Shadow

Pedro Iff/Metrópoles3 de 5

Camiseta da coleção Origens, da Off Shadow com a Per Se

Pedro Iff/Metrópoles4 de 5

Israel Paixão e Rafael Lino, da dupla The Beat’s On, à frente do DJ set do evento

Pedro Iff/Metrópoles5 de 5

Camiseta da coleção Origens, da Off Shadow com a Per Se

Pedro Iff/Metrópoles

