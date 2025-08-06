Orla do 15, Passarela e Viaduto da Ceará: Gladson e Mailza vistoriam pacote de obras importantes

Nesta quarta-feira, 6 de agosto, dia em que se celebra a Revolução Acreana, o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis fizeram uma série de visitas técnicas a importantes obras de infraestrutura que estão em andamento na capital. O roteiro incluiu a revitalização da Orla do Bairro Quinze, a reforma da Passarela Joaquim Macedo, a construção do Complexo Viário da Avenida Ceará e o Arco Metropolitano.

Segundo o governador, as obras vão melhorar a mobilidade urbana, gerar empregos e promover o desenvolvimento urbano.

“Só nessas são para mais de R$ 30 milhões em investimentos do governo, com recursos do Estado e através também de recursos federais. Tudo isso é um compromisso de nós gerarmos emprego, melhorarmos a trafegabilidade de veículos, o direito de ir e vir das pessoas. Sei que nesse momento as pessoas estão enfrentando alguns transtornos, mas é necessário para que, no futuro, tenhamos a certeza de que cumprimos o nosso dever. Eu e a nossa vice-governadora estamos dedicados,” destacou o governador.

A vice-governadora Mailza Assis reforçou o impacto positivo que essas obras terão na vida da população, não apenas na reorganização do trânsito, mas também na geração de renda e emprego.

“São obras que vão impactar diretamente a vida das pessoas, tanto na organização do trânsito quanto no dia a dia, gerando oportunidades de emprego e renda. Isso é um avanço, é um sonho realizado, não só nosso, gestores, mas da população acreana”, declarou.

Orla do Quinze

A visita começou pela Orla do Quinze, que abrange as ruas Dezesseis de Outubro e a Boulevard Augusto Monteiro até a curva do Rio Acre. A obra está em ritmo acelerado com a aplicação de tecnologias modernas como o colchacreto e o bolsacreto, utilizadas para estabilizar o solo e evitar novos deslizamentos.

Avanço nas obras da Passarela Joaquim Macedo

Outro ponto inspecionado foi a Passarela Joaquim Macedo, cartão-postal de Rio Branco que passa por reformas estruturais. A obra está dentro do cronograma e, nesta etapa, envolve a finalização da cravação das estacas metálicas e dos apoios, além da preparação para a concretagem e urbanização do entorno.

“Estamos finalizando a cravação das estacas, das pranchas metálicas e também terminando os apoios. Após essa fase, a gente vai começar com a concretagem e urbanização da passarela”, detalhou a presidente do Deracre.

Complexo Viário da Avenida Ceará

O cronograma da visita incluiu ainda o Complexo Viário da Avenida Ceará, uma das obras de maior impacto urbano em Rio Branco. A intervenção entra agora em uma etapa crucial, com escavações profundas e grande movimentação de solo. Por conta disso, o trecho entre as ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto está totalmente interditado desde o dia 5 de agosto, para garantir segurança à população e à equipe técnica.

Arco Metropolitano

A última obra visitada foi o Arco Metropolitano de Rio Branco, uma via estratégica para o escoamento do tráfego pesado e redução do fluxo de veículos na área central. De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, o trecho inspecionado nesta quarta corresponde a 10 quilômetros de pavimentação, que integram um total de 26 km a serem executados.

“É uma obra bem importante. Vai tirar todo o fluxo do centro da cidade. São recursos do Governo do Estado, com apoio de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. A via começa no Belo Jardim, na subestação, e vai até a Custódio Freire, na BR-364”, explicou Sula.