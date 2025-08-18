Os 10 melhores RPGs da história, segundo o Metacritic

Um levantamento com base nas avaliações do site Metacritic listou os 10 melhores RPGs (Role-Playing Games) da história. O gênero, que abrange desde mundos de fantasia a galáxias distantes, é conhecido por suas narrativas profundas e complexos sistemas de progressão. A lista inclui títulos aclamados pela crítica e que marcaram gerações de jogadores.

O topo do ranking, com nota 96, é ocupado por quatro jogos: Baldur’s Gate 3, Mass Effect 2, Elden Ring e Skyrim. Baldur’s Gate 3, baseado no universo de Dungeons & Dragons, foi eleito o Jogo do Ano de 2023. Já Mass Effect 2 se destaca por sua narrativa cinematográfica de ópera espacial, enquanto Elden Ring é um soulslike com um mundo aberto brutal e desafiador.

O ranking completo, com a pontuação de cada jogo, é o seguinte:

1º : Baldur’s Gate 3 (96)

2º : Mass Effect 2 (96)

3º : Elden Ring (96)

4º : Skyrim (96)

5º : Baldur's Gate 2: Shadows of Amn (95)

6º : Persona 5 Royal (95)

7º : Final Fantasy IX (94)

8º : Elden Ring: Shadow of the Erdtree (94)

9º : Chrono Cross (94)

10º: The Elder Scrolls IV: Oblivion (94)

Fonte: Metacritic e TecTudo

