18/08/2025
Universo POP
Os 10 melhores RPGs da história, segundo o Metacritic

Lista inclui clássicos e lançamentos recentes como Baldurs gate 3 e Elden ring

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um levantamento com base nas avaliações do site Metacritic listou os 10 melhores RPGs (Role-Playing Games) da história. O gênero, que abrange desde mundos de fantasia a galáxias distantes, é conhecido por suas narrativas profundas e complexos sistemas de progressão. A lista inclui títulos aclamados pela crítica e que marcaram gerações de jogadores.

O topo do ranking, com nota 96, é ocupado por quatro jogos: Baldur’s Gate 3, Mass Effect 2, Elden Ring e Skyrim. Baldur’s Gate 3, baseado no universo de Dungeons & Dragons, foi eleito o Jogo do Ano de 2023. Já Mass Effect 2 se destaca por sua narrativa cinematográfica de ópera espacial, enquanto Elden Ring é um soulslike com um mundo aberto brutal e desafiador.

Baldur’s Gate 3 é o melhor RPG de todos os tempos, segundo o Metacritic — Foto: Reprodução/Steam

O ranking completo, com a pontuação de cada jogo, é o seguinte:

  • : Baldur’s Gate 3 (96)
  • : Mass Effect 2 (96)
  • : Elden Ring (96)
  • : Skyrim (96)
  • : Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn (95)
  • : Persona 5 Royal (95)
  • : Final Fantasy IX (94)
  • : Elden Ring: Shadow of the Erdtree (94)
  • : Chrono Cross (94)
  • 10º: The Elder Scrolls IV: Oblivion (94)

Fonte: Metacritic e TecTudo

Redigido por Contilnet.

