Os 10 melhores RPGs da história, segundo o Metacritic

Um levantamento com base nas avaliações do site Metacritic listou os 10 melhores RPGs (Role-Playing Games) da história. O gênero, que abrange desde mundos de fantasia a galáxias distantes, é conhecido por suas narrativas profundas e complexos sistemas de progressão. A lista inclui títulos aclamados pela crítica e que marcaram gerações de jogadores.
O topo do ranking, com nota 96, é ocupado por quatro jogos: Baldur’s Gate 3, Mass Effect 2, Elden Ring e Skyrim. Baldur’s Gate 3, baseado no universo de Dungeons & Dragons, foi eleito o Jogo do Ano de 2023. Já Mass Effect 2 se destaca por sua narrativa cinematográfica de ópera espacial, enquanto Elden Ring é um soulslike com um mundo aberto brutal e desafiador.
O ranking completo, com a pontuação de cada jogo, é o seguinte:
- 1º: Baldur’s Gate 3 (96)
- 2º: Mass Effect 2 (96)
- 3º: Elden Ring (96)
- 4º: Skyrim (96)
- 5º: Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn (95)
- 6º: Persona 5 Royal (95)
- 7º: Final Fantasy IX (94)
- 8º: Elden Ring: Shadow of the Erdtree (94)
- 9º: Chrono Cross (94)
- 10º: The Elder Scrolls IV: Oblivion (94)
Fonte: Metacritic e TecTudo
Redigido por Contilnet.