Os Enforcados: thriller explora a elite criminosa do jogo do bicho

O universo do jogo do bicho voltou a ganhar destaque recentemente com o sucesso de uma série documental sobre o tema nas plataformas de streaming. No entanto, o diretor Fernando Coimbra revelou ao Metrópoles que o projeto do longa-metragem Os Enforcados vem sendo desenvolvido desde 2012 ou 2013.

“A ideia era falar um pouco dessa elite criminosa. Olhar para o crime não na base da pirâmide, no subúrbio, na periferia ou na favela, onde muitas vezes as pessoas não têm opção”, detalha o cineasta.

O thriller acompanha a história de um casal que, após a falência, assume os negócios escusos da família, envolvendo jogatina, lavagem de dinheiro e crimes violentos. O cenário, naturalmente, é o Rio de Janeiro.

Coimbra analisa o fato de o jogo do bicho ser uma contravenção socialmente aceita: “O jogo em si é uma coisa ingênua, mas a cadeia de violência das famílias que controlam o jogo do bicho é muito brutal e corrupta.”

Pegada hollywoodiana

Fernando Coimbra dirigiu episódios das séries Perry Mason (2020) e Narcos (2015), além do filme Castelos de Areia (2017). Ele afirma que essas experiências influenciaram seu trabalho mais recente, protagonizado por Leandra Leal e Irandhir Santos.

“Tentei carnavalizar um pouco essa pegada hollywoodiana”, explica o diretor, lembrando que o thriller é um formato criado pelo cinema norte-americano e europeu. “Há essa brincadeira de usar a estrutura do thriller, mas é uma história muito brasileira — um thriller tragicômico com o nosso jeito.”

Construção de Regina

Após uma leitura de tarô, Regina — personagem de Leandra Leal , que foi dirigida por Coimbra em O Lobo Atrás da Porta (2013) — tem a ideia macabra de matar o tio do marido para assumir os negócios da família e sair da bancarrota. A carta revelada no baralho cigano desencadeia toda a trama.

Irandhir Santos e Leandra Leal no filme Os Enforcados, Fernando Coimbra

Leandra Leal no filme Os Enforcados, Fernando Coimbra

Irandhir Santos e Leandra Leal no filme Os Enforcados, Fernando Coimbra

Irandhir Santos e Leandra Leal no filme Os Enforcados, Fernando Coimbra

Irandhir Santos no filme Os Enforcados, Fernando Coimbra

São as atitudes da esposa que conduzem a narrativa a um desfecho sanguinolento e surpreendente, com pinceladas de humor. Leal conta que foram três semanas de preparação e sete de filmagens. “Foi bem intenso. Durante a preparação, tivemos esse momento de construir a personagem juntos também”, diz a atriz, ressaltando que o projeto já estava bem estruturado por Fernando quando chegou até ela.

A história se passa em um curto período, com Regina passando por transformações intensas a cada momento, enquanto os acontecimentos se desenrolam em ritmo acelerado.

“Lembro que fiquei muito tempo na internet, stalkeando gente no Instagram, observando umas madames de hoje em dia. Nem eram influenciadoras, eram pessoas comuns”, conta Leal.

Os Enforcados

Os Enforcados estreia nos cinemas de todo o país nesta quinta-feira (14/8).

