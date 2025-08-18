18/08/2025
Universo POP
Neymar desabafa após goleada histórica: “Maior vergonha da minha carreira”
Felca é ameaçado de morte e Justiça manda Google quebrar sigilo de e-mail
As verdadeiras razões pelas quais And Just Like That não conseguiu corresponder a Sex and the City
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria

Os filhotes da presa ferida reagem ao cerco das aves de rapina

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
os-filhotes-da-presa-ferida-reagem-ao-cerco-das-aves-de-rapina

Carlos, o Zero Dois, vulgo Carluxo, e Eduardo, o Zero Três, embaixador do tarifaço aplicado por Donald Trump ao Brasil, juntaram-se no final da semana para dizer que governadores da direita “se comportam como ratos” e que tentam herdar o espólio do pai deles de forma “oportunista”.

A mensagem postada por Carlos no X foi compartilhada por Eduardo. Segundo Carlos, há “provas de que não dá para levar nenhum desses governadores a sério, eles apenas fingem que vão resolver algo, falam em indulto para os perseguidos da falsa ‘trama golpista’, mas depois se escondem atrás da ‘prudência’”.

O trecho mais duro da acusação é este:

“Estão preocupados apenas com seus projetos pessoais e com o que o mercado manda. Isso é desumano, sujo, oportunista e canalha. […] A verdade é: todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater. Limitam-se a gritar ‘fora PT’, mas não entregam liderança, não representam o coração do povo. Querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética”.

Sabe-se do poder tirânico que Bolsonaro exerce sobre os filhos. Sabe-se que tudo o que a família faz ou diz é coreografado por ele. Portanto, dê-se de barato que Carlos e Eduardo só se manifestam dessa forma porque o pai os inspirou ou consentiu. E que Flávio, o Zero Dois, calou-se porque foi orientado do alto a guardar silêncio.

O silêncio de Flávio lhe cai bem: ele é o mais contido dos irmãos. Aquele em quem Bolsonaro confia para tecer acordos. Depois de um ataque com tal calibragem, políticos não baterão à porta de Carlos ou de Eduardo à procura de entendimento, mas sim na de Flávio. Nesse aspecto, Flávio é o que mais se parece com o pai.

A fala de Carlos endossada por Eduardo tem endereço certo, embora  não mencione nomes: os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (NOVO-MG), Ronaldo Caiado (União-GO), Ratinho Júnior (PSD-PR) e Eduardo Leite (PSD-RS), aspirantes a candidato da direita nas eleições de 2026.

À exceção de Leite, não digo que eles “se comportam como ratos” quando sentem o cheiro de um pedaço de queijo. Digo que em certos casos, e o de Bolsonaro é um bom exemplo, comportam-se como aves de rapina quando sentem  o cheiro de algo em decomposição. A presa ferida ainda vive, mas pode morrer.

As aves de bico avantajado dependem dela para saciar sua fome de votos. Natural que os filhotes da presa não queiram ficar órfãs. Daí sua reação que só tenderá a crescer. Não querem perder o que amealharam graças ao empenho e à ambição desmedida do pai.

Todas as Colunas do Blog do Noblat

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.