Os livros de Carla Madeira tocam em questões que já estão no leitor

Carla Madeira conquistou leitores por todo o Brasil com histórias intensas e personagens complexos. Mineira de Belo Horizonte, ela é a próxima atração do Metrópoles Talks, em Brasília. O bate-papo sobre as conexões humanas em suas obras literárias ocorre em 26 de agosto, às 20h, no Ulysses Centro de Convenções.

A escritora admite que não consegue fugir da intensidade do homem. Essa abordagem é um dos motivos do sucesso de seus livros, que abordam relações e conflitos familiares com realismo.

“São livros que tocam em questões que já estão no leitor, questões que ele tem que lidar. Isso porque sou uma autora que me interesso muito pelas questões familiares, pelos conflitos, pela dinâmica, que vão constituir o indivíduo, muitas vezes desde a infância”, afirma.

“Tenho muito interesse em olhar pra essas questões, me esforçando para não olhar de forma maniqueísta, mas tentar olhar para as circunstâncias, para as forças que vão enredando esses personagens e, às vezes, vão levando essas pessoas para situações extremas”, ressalta.

Leia também

Apesar de não escrever com foco nos jovens, as obras conquistaram leitores dessa faixa etária, o que alegra a autora. “Eu tenho uma linguagem muito objetiva, faço muita síntese e não me agarro em descrições, vamos colocar assim, que poderiam gerar um um certo afastamento. Tem um ritmo para essa turma que tá acostumada a coisas tão rápidas, né? Então, talvez eles não tenham dificuldade ou não tenham rejeição, porque essa é uma leitura que flui para eles, dentro da dinâmica deles.”

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi o autor e roteirista Marcelo Rubens Paiva. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk com Carla Madeira

Data e horário: 26 de agosto, às 20h

Local: Auditório Planalto, no Ulysses Centro de Convenções, Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital