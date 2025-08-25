Os quatro ministros de Lula que discursarão na reunião ministerial

Quatro ministros do governo Lula discursarão na reunião ministerial no Palácio do Planalto, nessa terça-feira (26/8), além do próprio presidente.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falará sobre questões econômicas, detalhando o panorama atual e perspectivas do governo.

Rui Costa, ministro da Casa Civil, fará uma análise das políticas de governo que estão em curso, avaliando seus resultados e próximos passos.

Por sua vez, Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, apresentará novas pesquisas de popularidade e a nova marca do governo.

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, também deverá falar. A expecativa é que ele aborde o tarifaço dos Estados Unidos e as medidas implementadas pelo Brasil para conter o impacto da sanção.