Os quatro ministros de Lula que discursarão na reunião ministerial

Quatro ministros do governo Lula discursarão na reunião ministerial no Palácio do Planalto, nessa terça-feira (26/8), além do próprio presidente.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falará sobre questões econômicas, detalhando o panorama atual e perspectivas do governo.
Rui Costa, ministro da Casa Civil, fará uma análise das políticas de governo que estão em curso, avaliando seus resultados e próximos passos.
Por sua vez, Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, apresentará novas pesquisas de popularidade e a nova marca do governo.
O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, também deverá falar. A expecativa é que ele aborde o tarifaço dos Estados Unidos e as medidas implementadas pelo Brasil para conter o impacto da sanção.