os-recados-de-moraes-para-o-bolsonarismo

Entrevista de Moraes para o Washington Post. Ministro do STF falou ao jornal norte-americano e não titubeou: “Não existe a menor possibilidade de recuar nem um milímetro. Faremos o que é certo: receberemos a acusação, analisaremos as provas, e quem tiver que ser condenado, será condenado; quem tiver que ser absolvido, será absolvido”

Sobrou para Marco Aurélio. Moraes defendeu o STF após o ex-ministro do Supremo declarar estar “triste com a deterioração da instituição” e dizer que “a história é implacável” e “acerta as contas depois”. Moraes contestou o ex-colega e afirmou que o STF teve de agir como “vacina” diante da infecção do Brasil pela “doença” da autocracia, reforçando o trabalho da Corte diante dos ataques à democracia.

Mensagem para Dudu. Eduardo Bolsonaro “envenenou” relação entre Brasil e EUA, diz Moraes Ministro do STF afirma que o deputado Eduardo Bolsonaro atuou para incitar hostilidade dos EUA contra o Brasil com desinformação

Só o bolsonarismo é contra. o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) não tem dúvidas: o projeto de proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais terá amplo apoio na Casa, tanta na votação sobre a urgência e quanto no mérito da proposta.O PL, continua fazendo coro contrário e promete obstruir a votação por querer mais tempo para análise

Surpresa na eleição boliviana. Acabou o clico do MAS e recomeça um ciclo de direita na Bolívia, com Jorge Quiroga e Rodrigo Paz Pereira disputando o segunfo turno no dia 19 de outubro. Os resultados até o momento mostram Paz Pereira com 32,08%, Quiroga com 26,94% e Samuel Doria Medina com 19,93%. Na esquerda, Andrónico Rodríguez tinha 8,11% e Eduardo del Castillo, 3,14%. Os votos nulos, defendidos por Evo, somavam 19%.Paz Pereira é uma surpresa, já que surgia como terceira ou quarta força nas pesquisas. O candidato é filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora que governou o país entre 1989 e 1993.

Governo envia resposta à investigação dos EUA sobre o Pix nesta 2ª. Réplica brasileira deve citar itens questionados pelos EUA, como Pix, desmatamento ilegal, propriedade intelectual e mercado de etanol

Voto do cabresto bolsonarista. Levantamento mostra que mais de 30 empresas em diferentes partes do país foram condenadas pela Justiça por tentar influenciar e manipular o voto de seus funcionários e colaboradores para Jair Bolsonaro na eleição de 2022,

Donald Trump, o russo. Ucranianos em alerta para o encontro de hoje Volodimir Zelenski e presidente dos EUA na Casa Branca. O republicano voltou a sinalizar uma visão favorável à Rússia para encerrar o conflito ao escrever em uma rede social que “O presidente Zelenski pode acabar a guerra com a Rússia quase imediatamente, e ele quiser, ou pode continuar a lutar. Lembre como ela começou. Não ganhará de volta a Crimeia dada por Obama (12 anos atrás, sem um tiro dado!” Para Trump, a Ucrânia deve desistir da Otan e da Crimeia