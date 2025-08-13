Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje

Afastado das novelas há quase quatro anos, o ator Oscar Magrini, de 58 anos, expressou seu desejo de voltar a atuar, mas demonstrou preocupação com as mudanças no cenário televisivo. Em uma entrevista, o ator criticou a rigidez do “politicamente correto” e a presença de influenciadores digitais nos elencos das produções atuais.

A crítica ao ‘politicamente correto’

Magrini usou seu marcante personagem Ralf, da novela “O Rei do Gado” (1996), para ilustrar sua crítica. Ele afirmou que, se a trama fosse feita hoje, não poderia interpretar o personagem da mesma forma. “Ele era um cafetão. Ele batia em mulher. Hoje em dia não poderia”, disse.

De forma irônica, o ator especulou que, em um possível remake, o personagem poderia ser adaptado para evitar a questão da violência contra a mulher: “O Ralf talvez fosse gay, teria um caso com o Rei do Gado, não com a mulher… O tempo do politicamente correto, da ideologia, tornou a vida muito chata”, opinou.

Influencers em novelas

O ator lamentou o espaço que, em sua visão, a dramaturgia tem dado a influenciadores digitais. “Estão colocando influencers para trabalhar e por quê? Porque vendem bolo, vendem moda, e aí acreditam que são atores”, criticou.

Para Magrini, o alto número de seguidores não garante público fiel para as novelas, e a presença de pessoas sem formação banaliza a profissão de ator. “Um ator estuda para ser ator. Influencer não é ator”, reforçou.

Carreira e o cenário atual

Celebrando 35 anos de carreira e com 40 novelas no currículo, Magrini ressaltou a dificuldade de se manter na profissão. Ele acredita que a pouca familiaridade dos produtores de elenco mais jovens com a sua geração, além de questões logísticas, podem ser um obstáculo para seu retorno. O ator também criticou a falta de atores experientes nos elencos atuais, o que, para ele, prejudica a qualidade das produções.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.