Ótima notícia: concurso do ICMBio autoriza nomeação de 350 aprovados

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) autorizou a nomeação dos 350 aprovados no concurso do ICMBio. A portaria foi publicada nesta sexta-feira (8/8) no Diário Oficial da União. A nomeação é para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, com salário inicial de R$ 8.817,72.
O concurso, organizado pelo Cebraspe, foi lançado em dezembro de 2024 e teve o resultado final divulgado no início de julho. As vagas são de nível superior e estão distribuídas da seguinte forma:
- Analista Administrativo: 120 vagas
- Analista Ambiental: 230 vagas
Confira, abaixo, publicação em Diário Oficial:
Distribuição de vagas e etapas do concurso
As vagas para Analista Administrativo estão distribuídas por regiões, com 70 delas na sede, em Brasília. Já para Analista Ambiental, a maioria das vagas (90) também é na capital federal.
O processo seletivo foi composto por provas objetivas e discursivas, aplicadas em 30 de março de 2025. A nomeação dos aprovados depende da existência de vagas e da adequação orçamentária.
