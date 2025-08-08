Ótima notícia: concurso do ICMBio autoriza nomeação de 350 aprovados

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) autorizou a nomeação dos 350 aprovados no concurso do ICMBio. A portaria foi publicada nesta sexta-feira (8/8) no Diário Oficial da União. A nomeação é para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, com salário inicial de R$ 8.817,72.

O concurso, organizado pelo Cebraspe, foi lançado em dezembro de 2024 e teve o resultado final divulgado no início de julho. As vagas são de nível superior e estão distribuídas da seguinte forma:

Analista Administrativo: 120 vagas

120 vagas Analista Ambiental: 230 vagas

Confira, abaixo, publicação em Diário Oficial:

Distribuição de vagas e etapas do concurso

As vagas para Analista Administrativo estão distribuídas por regiões, com 70 delas na sede, em Brasília. Já para Analista Ambiental, a maioria das vagas (90) também é na capital federal.

O processo seletivo foi composto por provas objetivas e discursivas, aplicadas em 30 de março de 2025. A nomeação dos aprovados depende da existência de vagas e da adequação orçamentária.

Resumo

Banca: Cebraspe

Vagas: 350 Analista Administrativo: 120 Analista Ambiental: 230

Cargos: Analista Administrativo e Analista Ambiental

Escolaridade: nível superior

Salários: R$ 8.817,72

Inscrições reabertas: 17 a 27/1/2025

Taxa: Analista Administrativo: R$93,00 Analista Ambiental: R$99,00

Provas adiadas para: 30/3/2025

Edital

Fonte: Direção Conccursos

Redigido por Contilnet.