Ouro e armas: PF desmonta facção que “tocava o terror” em garimpo

Uma operação da Polícia Federal (PF), deflagrada nesse domingo (24/8), enfraqueceu uma organização criminosa armada transnacional, composta por brasileiros, que “tocava o terror” em Oiapoque (AP) e na Guiana Francesa. Um homem considerado a base de apoio logístico e operacional do grupo foi preso em flagrante.

A operação Boulanger 2 tem o objetivo de combater os crimes de trabalho análogo à escravidão, homicídios de garimpeiros, tráfico de drogas, armas e munições, além da facção criminosa.

Segundo a PF, as investigações tiveram início a partir de diversas denúncias recebidas pela Delegacia de Polícia Federal e veiculadas em grupos de mensagens locais, relatando a invasão armada em um garimpo localizado na Guiana Francesa, por integrantes da facção, que tinha base de atuação em Oiapoque (AP).

A primeira fase da operação resultou na identificação e qualificação de uma parte significativa dos integrantes da organização criminosa. Nessa etapa, cinco membros da facção foram capturados e presos preventivamente.

Com o avanço das apurações, um novo integrante foi identificado. Ele atuava como base de apoio logístico e operacional do grupo, sendo responsável pelo transporte fluvial e terrestre de armas, entorpecentes, valores, produtos de higiene e alimentos, além de dar suporte a membros da facção em áreas de difícil acesso e realizar ações de resgate e ocultação de armamento entre o Brasil e garimpos ilegais na Guiana Francesa.

Durante o cumprimento do mandado, o indivíduo foi preso em flagrante com uma pistola de uso restrito, 1,1 kg de ouro, além de diversos materiais como motores e internet portátil via satélite.

O homem foi conduzido à delegacia da PF em Oiapoque e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

Ele poderá responder pelos crimes de participação em organização criminosa, posse ilegal de arma de fogo e usurpação de bens da União.