Ousadia! Lamine Yamal se “coroa” como melhor do mundo em comemoração

Lamine Yamal é um dos postulantes a levar a Bola de Ouro para casa, o prêmio para o melhor jogador do mundo. Se depender do craque de 18 anos, o prêmio já é dele. Isso porque, após marcar gols contra o Seoul FC, na vitória por 7 x 3 do Barcelona, o jovem “se coroou” na comemoração.

Se não bastasse a mímica de colocar uma coroa na cabeça, o próprio jogador publicou uma imagem no Instagram em que desenha a comemoração e deixa bastante nítido sua intenção. Ele ainda aproveitou para publicar um dos tentos marcados na partida.

Vale lembrar que Yamal é um forte candidato a conquistar a Bola de Ouro em 2025. Ele conta com a concorrência de Ousmane Dembélé e Vitinha, ambos do Paris Saint-Germain, Raphinha, companheiro de Barcelona, e Mohamed Salah, do Liverpool.

O anúncio dos indicados ao prêmio da France Football acontece ainda em agosto, enquanto a cerimônia está marcada para o dia 22 de setembro.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.