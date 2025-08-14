14/08/2025
Universo POP
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson
Humorista conhecido como ‘advogado de Alexandre de Moraes’ viraliza
Médico de famosas é investigado pela Polícia Federal por desviar verbas do SUS

Paciente denuncia favorecimento a servidor público em fila de PS

Escrito por Metrópoles
paciente-denuncia-favorecimento-a-servidor-publico-em-fila-de-ps

Uma paciente que aguardava atendimento no Pronto-Socorro municipal Dr. Lauro Ribas Braga Santana, localizado na Rua Voluntários da Pátria, 943, em Santana, na zona norte de São Paulo, denunciou um episódio, ocorrido na última terça-feira (12/8), em que se sentiu desassistida e pressionada por funcionários da unidade médica.

Ao Metrópoles, ela contou que havia ido ao pronto-socorro em razão de dores nas costas e falta de ar. Durante a espera, ela notou que um rapaz chegou na unidade e, rapidamente, foi passado na frente de todas as demais pessoas que aguardavam na espera.

A cena gerou incômodo . A mulher decidiu questionar a funcionária do P.S. sobre o motivo da atitude e, como resposta, ouviu que o rapaz teria o atendimento antecipado “porque ele é funcionário público”.

Posteriormente, em virtude da reclamação, a paciente disse que iria gravar a ação com o próprio celular, mas uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM), com três homens e uma mulher, foi acionada para contê-la e, ainda conforme a denúncia, evitar a gravação do vídeo ou solicitar que as imagens fossem apagadas — caso tivessem sido coletadas.

No entanto, segue o relato da mulher, outra funcionária teria oferecido a ela que tivesse o atendimento antecipado, mas a oferta foi recusada. Ela disse que foi atendida depois, mas afirmou ter ficado bastante nervosa e deixado o local abalada. A paciente permaneceu no hospital entre 10h03 e 11h55.

Leia também

O que diz a Prefeitura de São Paulo

  • Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que direção técnica do Pronto Socorro Municipal Dr. Lauro Ribas Braga (PSM Santana) lamentou o ocorrido.
  • Segundo o texto, “as medidas indicadas para o caso estão sendo tomadas e os profissionais, inclusive parceiros da Organização Social de Saúde (OSS) Caminho de Damasco, serão orientados quanto à importância do cumprimento das normas e diretrizes técnicas estabelecidas pela SMS.”
  • A SMS esclareceu também que utiliza o Protocolo de Manchester como método de classificação de risco para determinar a prioridade de atendimento aos pacientes, baseado na gravidade do estado de saúde, e este deve ser rigorosamente respeitado.
  • “A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada para comparecer ao Pronto-Socorro, na manhã de terça-feira (12), e de acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), a ocorrência foi encerrada sem conflitos ou necessidade de condução ao Distrito Policial”, complementou o comunicado.
  • Em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não serão divulgados nomes de funcionários, colaboradores e pacientes, de acordo com a pasta.
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.