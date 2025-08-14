Paciente denuncia favorecimento a servidor público em fila de PS

Uma paciente que aguardava atendimento no Pronto-Socorro municipal Dr. Lauro Ribas Braga Santana, localizado na Rua Voluntários da Pátria, 943, em Santana, na zona norte de São Paulo, denunciou um episódio, ocorrido na última terça-feira (12/8), em que se sentiu desassistida e pressionada por funcionários da unidade médica.

Ao Metrópoles, ela contou que havia ido ao pronto-socorro em razão de dores nas costas e falta de ar. Durante a espera, ela notou que um rapaz chegou na unidade e, rapidamente, foi passado na frente de todas as demais pessoas que aguardavam na espera.

A cena gerou incômodo . A mulher decidiu questionar a funcionária do P.S. sobre o motivo da atitude e, como resposta, ouviu que o rapaz teria o atendimento antecipado “porque ele é funcionário público”.

Posteriormente, em virtude da reclamação, a paciente disse que iria gravar a ação com o próprio celular, mas uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM), com três homens e uma mulher, foi acionada para contê-la e, ainda conforme a denúncia, evitar a gravação do vídeo ou solicitar que as imagens fossem apagadas — caso tivessem sido coletadas.

No entanto, segue o relato da mulher, outra funcionária teria oferecido a ela que tivesse o atendimento antecipado, mas a oferta foi recusada. Ela disse que foi atendida depois, mas afirmou ter ficado bastante nervosa e deixado o local abalada. A paciente permaneceu no hospital entre 10h03 e 11h55.

O que diz a Prefeitura de São Paulo