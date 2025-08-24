Paciente transforma sessão de quimioterapia em momento de esperança ao cantar música emocionante

24/08/2025
Em Caracas, Venezuela, a paciente Manuela Martínez, que enfrenta tratamento contra o câncer, emocionou enfermeiras e colegas ao transformar sua sessão de quimioterapia em um ato de gratidão e esperança. Durante o procedimento, ela cantou a clássica canção Somewhere Over The Rainbow, momento que foi registrado em vídeo por quem estava presente.

O gesto de Manuela repercutiu nas redes sociais, com internautas e profissionais de saúde destacando sua coragem, força e positividade diante da doença. Muitos comentaram sobre a importância de atos como esse para inspirar pacientes e familiares que também enfrentam tratamentos complexos.

Veja o vídeo:

