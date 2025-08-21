21/08/2025
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana

Agenda traz lançamentos no cinema e no streaming, incluindo a segunda temporada de Pacificador e filme sobre o Rei do Baião

A semana está recheada de novidades para os fãs de cinema e séries. Até o dia 27 de agosto, produções de diferentes gêneros chegam às telonas e às principais plataformas de streaming, com destaque para o retorno de Pacificador, da DC, e o longa Luiz Gonzaga – Légua Tirana, que retrata a vida e obra do Rei do Baião.

HBO Max/Reprodução

Pacificador – 2ª temporada

O universo da DC volta a ganhar força com a aguardada segunda temporada de Pacificador. Nos novos episódios, Christopher “Chris” Smith tenta lidar com os fantasmas do passado enquanto busca um novo propósito de vida, mantendo sua peculiar missão de alcançar a paz a qualquer custo. A estreia acontece nesta quinta-feira (21/8).

Cinema

  • 21/8 – Luiz Gonzaga – Légua Tirana: longa retrata a trajetória do icônico cantor nordestino, desde a infância até a consolidação como símbolo cultural e musical do Brasil.

  • 21/8 – Uma Mulher Sem Filtro: comédia nacional sobre Bia, uma mulher sufocada por situações abusivas que, após um encontro esotérico, decide viver sem filtros.

  • 21/8 – Moacyr Luz, o Embaixador Dessa Cidade: documentário sobre o sambista e sua conexão com a cena cultural carioca.

  • Outros lançamentos: Anônimo 2, Faça Ela Voltar, O Último Moicano, Rabia – As Esposas do Estado Islâmico e Amores À Parte.

Relançamentos nos cinemas

Clássicos como Invocação do Mal (1, 2 e 3), Princesa Mononoke e Demon Slayer: Mugen Train retornam às telonas.

Streaming

  • Netflix

    • 21/8 – Refém: thriller político sobre o sequestro do marido da primeira-ministra do Reino Unido.

    • 21/8 – Duna: Parte Dois: continuação épica baseada na obra de Frank Herbert.

    • 22/8 – Long Story Short: animação do criador de BoJack Horseman.

  • Amazon Prime Video

    • 22/8 – 007: Estrada para o Milhão (2ª temporada).

    • 25/8 – Upload (4ª temporada).

    • 27/8 – A Lista Terminal: Dark Wolf (1ª temporada).

    • 27/8 – O Homem-Cão.

  • HBO Max

    • 22/8 – A Seita: suspense sobre investigação de grupo religioso.

    • 22/8 – Fale Comigo: terror sobrenatural que viralizou nos festivais internacionais.

  • Disney+

    • 22/8 – Motorista de Fuga: drama de ação sobre uma ex-motorista que precisa encarar o passado.

Com tantas opções, os próximos dias prometem agradar desde os fãs de ação até os apaixonados por documentários e clássicos do cinema.

Fonte: Metrópoles | Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

