Padrasto é esfaqueado ao tentar defender esposa de agressão cometida pelo enteado em Rio Branco

Um homem de 62 anos foi esfaqueado na manhã deste domingo (3), ao tentar proteger a esposa de uma agressão praticada pelo próprio filho dela. O caso aconteceu em uma residência na Rua Baguari, no bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o agressor, identificado apenas como Fábio, é dependente químico e chegou em casa bastante alterado. Durante uma discussão, ele passou a agredir fisicamente a mãe. O padrasto, Raimundo Oliveira das Neves, tentou intervir e acabou sendo atacado com cinco golpes de faca, atingindo as costas, o ombro e a boca.

Após o crime, Fábio fugiu por uma área de mata nos arredores.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos ainda no local. Raimundo foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com ferimentos, mas seu estado de saúde foi considerado estável.

Policiais do 2º Batalhão realizaram buscas pela região, mas o autor do ataque não foi localizado. O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).