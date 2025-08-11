Padre acusado de agressão em exorcismo é vice-campeão de jiu-jitsu

O padre João José Bezerra, acusado de agredir uma mulher de 62 anos durante um suposto exorcismo na Paróquia Nossa Senhora Consolata, em São Manuel, interior de São Paulo, é um atleta de artes marciais e já foi vice-campeão mundial de jiu-jitsu.

Detalhes da acusação e da carreira do padre

De acordo com o boletim de ocorrência, o sacerdote, que era convidado da igreja, teria agredido a mulher com chutes e socos após ela manifestar um suposto “comportamento maligno” e perder a consciência. O padre precisou ser contido por fiéis e deixou o local. A vítima apresentou fotografias de hematomas e um receituário médico à polícia. O caso foi registrado como lesão corporal e está sendo investigado.

O padre, que já foi homenageado na Câmara Municipal de Cerqueira César, alcançou o título de vice-campeão mundial na faixa marrom em 2023. Pela conquista, ele foi graduado à faixa preta, tornando-se o primeiro padre do Brasil com essa graduação.

CLIQUE AQUI para ver as imagens.

Posicionamento da arquidiocese

A Arquidiocese de Botucatu, responsável pela paróquia, lamentou o ocorrido e afirmou em nota que “situações de violência, de qualquer natureza, são absolutamente incompatíveis com a missão da Igreja”. A instituição informou que está cooperando com as autoridades e afastou o padre preventivamente enquanto apura os fatos internamente.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.