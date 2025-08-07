7 de agosto de 2025
Padre de 186 kg compartilha luta contra obesidade e motiva fiéis
Padre de 186 kg compartilha luta contra obesidade e motiva fiéis

Pároco de São Carlos, no interior de São Paulo, está usando as redes sociais para mostrar sua jornada por mais saúde, conciliando a vida religiosa com o mundo fitness

Um padre da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em São Carlos, no interior de São Paulo, tem conquistado seguidores ao compartilhar sua rotina de luta contra a obesidade. Com 186 kg, o pároco Jonas Rafael divide suas postagens entre o dever religioso e o mundo fitness.

Desde 21 de julho, ele publicou em seu perfil no Instagram a meta de uma transformação de hábitos em 30 dias, com o objetivo de perder 22 kg.

Com o auxílio de profissionais de saúde, o padre iniciou uma rotina de exercícios físicos e melhorou a alimentação. Comer legumes e saladas, beber dois litros de água por dia e evitar frituras e refrigerantes são alguns de seus novos hábitos. Ele estende a motivação aos fiéis que o acompanham.

Saúde e bom humor

“Esse projeto não é um projeto de estética, é de saúde. Então você, ‘bexigão’, ‘gordão’, ou até você que não é gordo mas é sedentário, vamos começar nesse projeto que une a palavra de Deus com a saúde. Até porque é um dos desdobramentos dela”, declarou em uma de suas postagens.

O pároco também usa o bom humor para engajar seus seguidores. “Depois de um dia de treino e dieta, parece até que eu perdi 130 kg de uma vez. Mas não tem segredo, é disciplina todos os dias”, brincou.

Fonte: Redação

Redigido por Contilnet.

