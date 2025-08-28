Padre é preso por suspeita de estupro contra menores no Paraná

Um padre de 41 anos foi preso pela Polícia Civil do Paraná, na manhã do último domingo (24), por supostamente ter praticado crimes sexuais na região de Cascavel.

De acordo com as investigações, o suspeito indicava uma conduta predatória desde 2010, quando o homem ainda era seminarista.

As vítimas seriam adolescentes em situação de vulnerabilidade social, supostamente aliciadas por dinheiro, presentes e viagens prometidas pelo padre. Além disso, na mesma época houve uma tentativa de abuso do suspeito contra um também seminarista.

Entretanto, o inquérito policial contra o padre só veio a ser instaurado no começo de julho deste ano, quando a Polícia Civil foi acionada para apurar as denúncias de abuso sexual.

Outras irregularidades são investigadas por parte do homem, como gestão financeira da paróquia e prática ilegal da medicina por meio de terapias alternativas.

Até o momento 11 pessoas foram ouvidas e, três vítimas já identificadas. Os mandados foram cumpridos na residência do investigado e na sua clínica. O caso segue sendo investigado pela PC-PR (Polícia Civil do Paraná).