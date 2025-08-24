Padre ‘gato’ viraliza na web após fazer vídeo chamando fiéis para igreja

O novo vigário da igreja Sr. Edward the Confessor, em Romford, no leste de Londres, chamou a atenção após publicar um vídeo no TikTok. O padre Jordan usou a rede social para incentivar as pessoas a comparecerem à missa, mas acabou recebendo uma enxurrada de elogios e comentários picantes, especialmente sobre sua beleza.

A gravação foi publicada no dia 11 de agosto e já acumula mais de 2 milhões de visualizações. Nela, Jordan se apresenta como o “novo vigário” e, então, faz o convite para a comunidade. “Mesmo que você não tenha ido há algum tempo, nós adoraríamos ver você novamente. Deus os abençoe”, diz o sacerdote.

Nos comentários, as “fiéis” não pouparam elogios a Jordan. “Você faz visitas a domicílio? Acho que meu quarto está assombrado e preciso de uma limpeza espiritual“, falou uma. “Você me faz querer pecar e depois me confessar“, disse outra. “Não me deixe cair em tentação, padre… a menos que esteja livre na sexta-feira“, mandou mais uma. “Olá, vigário, você faz casamentos? Mas, tipo, sendo o noivo?“, perguntou outra.

O enaltecimento ao sacerdote não parou por aí. Uma das internautas usou a própria religião para mandar um recado. “Eu sou muçulmana, mas Jesus Cristo…“, escreveu. “Acho que o Reino Unido está prestes a se tornar uma nação cristã novamente“, comentou outra. Uma usuária ainda brincou que “a seção de comentários precisava de Jesus“. Alguns chegaram a compará-lo com Scott Disick, ex-companheiro de Kourtney Kardashian.

Jordan pertence à Igreja Anglicana, tradição cristã que surgiu na Inglaterra durante o reinado de Henrique VIII. Segundo o Daily Mail, ele é casado e pai de duas crianças. Após o vídeo se tornar viral, ele retornou à rede social e fez um novo vídeo, no qual sua aliança não passou despercebida. “Eu sei que foi a esposa dele que fez ele gravar esse vídeo só para mostrar a aliança para todo mundo”, opinou uma internauta.

Em uma terceira gravação, o sacerdote agradeceu as visualizações dos vídeos e aproveitou para brincar com a situação. “Li todos os comentários. Até minha mãe viu, ela ficou muito orgulhosa”, iniciou ele. “Alguns de vocês acham que eu sabia o que estava fazendo. Me pegaram. Eu realmente fiquei em frente a uma bela igreja, com minha roupa de padre e soltei alguns dos meus olhares mais charmosos. Muito indecente”, ironizou, finalizando com uma piscada. Após toda a repercussão, os comentários nos vídeos foram bloqueados.

