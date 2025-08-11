Pai de menina que morreu após acidente em escola passa Dia dos Pais no túmulo da filha

No último domingo (10/8), o major Cláudio Souza, do Exército Brasileiro, pai da menina Alice Brasil, de 4 anos, que morreu na última terça-feira (5/8) após acidente dentro de escola particular na zona Leste de Teresina, no Piauí, passou um Dia dos Pais doloroso. Ele visitou o túmulo da criança no cemitério e prestou homenagens à filha que partiu de forma trágica e precoce.

O pai publicou um vídeo no Instagram, com uma mensagem em memória da filha. Ele afirmou que esse Dia dos Pais era a data mais esperada pela família esse ano, e que contou apenas com o carinho do filho Arthur, irmão gêmeo de Alice.

“Queria tanto que fosse um dia de repleta alegria”, diz major sobre dia dos pais

“‘Um Feliz Dia dos Pais ‘migopapai’, era um dos dias mais aguardados do ano, hoje recebo esse voto do meu filho Arthur que, juntamente com sua mãe e família, são minha razão de continuar aqui. Mas sei que lá de cima meu anjo “migalice” também deve tá me dando o ‘Feliz Dia dos Pais migopapai’. Abracem, beijem seus pequenos e digam reiteradas vezes o quanto os ama. Queria tanto que hoje fosse um dia de repleta alegria. Feliz dia dos Pais!”, publicou.

Em comentário à publicação, a esposa Dayana parabenizou o marido e relembrou o cotidiano de cuidados e brincadeiras junto aos filhos.

“Sei que este Dia dos Pais não começou como você sonhava. Logo cedo, você foi ao cemitério ficar com a nossa Migalice. Foi chorar a dor imensa de perder a sua filha, quando, na verdade, deveria estar comemorando. Quero que saiba que você é o melhor pai que já conheci, e que sorte a minha ter escolhido exatamente você para ser o pai dos nossos filhos”, afirmou.

“Sempre presente, dedicado, disposto: dava banho, preparava a comida, brincava, colocava para dormir, levava para passear… fazia de tudo para agradar […] Feliz Dia dos Pais, ainda que hoje o coração não permita celebrar como gostaríamos”, concluiu.