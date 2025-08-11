12 de agosto de 2025
Pai de santo obrigava mulheres a fazerem sexo oral: “Limpar a língua”

O líder religioso usava o pretexto de "purificação" para cometer crimes sexuais e manipular emocionalmente as vítimas que buscavam ajuda espiritual

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu preventivamente Renato Hudson Silva Alves, um pai de santo acusado de usar a vulnerabilidade de mulheres para cometer crimes sexuais. As investigações da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (Deam I) revelaram que ele obrigava as vítimas a fazerem sexo oral nele, alegando que o ato serviria para “limpar a língua” delas.

O religioso, que foi preso na última sexta-feira (8/8), justificava os estupros como forma de “purificação”. Ele ainda ameaçava as mulheres, dizendo que se elas parassem os “tratamentos sexuais”, poderiam “enlouquecer”.

Manipulação e abuso

O pai de santo criava um ambiente de dependência emocional, onde misturava ameaças e promessas de proteção espiritual. Em um dos casos, ele proibiu que uma vítima tivesse qualquer relacionamento amoroso, com a alegação de que isso poderia “prejudicá-la”. Durante dois anos, uma das mulheres foi estuprada, manipulada e até mesmo mutilada com navalhas em rituais que simulavam “cura espiritual” para transtorno bipolar.

As investigações da Operação Sórdida Oblatio identificaram que o terreiro mudava de endereço constantemente para dificultar a atuação das autoridades e a localização de possíveis vítimas, o que motivou o pedido de prisão preventiva, acatado pelo Poder Judiciário. A polícia continua com as investigações e não descarta o surgimento de novas vítimas.

Reprodução

Fonte: Metrópoles

