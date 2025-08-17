Pai e filho de Feijó representam o Acre em programa de Celso Portiolli no SBT

O último domingo (17) foi especial para os acreanos Keslley Dourado e seu pai, Kelson Sousa, moradores de Feijó, no interior do Acre. Eles participaram do programa “Quem Arrisca Ganha Mais”, comandado por Celso Portiolli e exibido em rede nacional pelo SBT.

A dupla fez história ao se tornar a primeira representante do Acre a ser selecionada para o quadro, que mistura emoção, desafios e relatos de vida inspiradores. As gravações aconteceram entre os dias 2 e 4 de julho, em São Paulo, com filmagens realizadas na loja Havan e nos estúdios da emissora.

Em entrevista, Keslley destacou a importância da experiência para sua vida e para a família.

“Foi uma experiência inesquecível. Carregar a bandeira do nosso estado diante das câmeras, ao lado do meu pai, foi algo que vamos levar para a vida inteira”, disse.

A participação reforçou o orgulho de Feijó e do Acre em rede nacional, mostrando que histórias simples também têm espaço e brilho nos grandes palcos da televisão brasileira.