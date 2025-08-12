12 de agosto de 2025
Pai é preso após segunda denúncia de estupro contra filha de 11 anos

O homem já havia sido denunciado em maio, mas foi preso em flagrante após a ex-madrasta encontrar a criança sozinha

Um homem foi preso na segunda-feira (11/8), em Porto Velho, sob suspeita de estuprar a própria filha de 11 anos. Segundo a Polícia Militar, esta é a segunda denúncia contra ele pelo mesmo crime. A primeira havia sido registrada em maio, mas não resultou em mandado de prisão.

Abuso sexual infantil. — Foto: TV Gazeta

A nova denúncia e a prisão

A nova denúncia partiu da ex-madrasta da criança. Ela foi até a casa da menina e a encontrou sozinha com o irmão de 8 anos, em condições precárias e sem alimentos. A mulher acionou a polícia após a vítima relatar que o pai vinha abusando dela há bastante tempo e que o crime havia acontecido novamente naquele dia.

Os policiais foram até o endereço do suspeito e, com informações de moradores, o encontraram na casa do irmão. O homem foi preso em flagrante e levado à Central de Flagrantes. As duas crianças foram encaminhadas ao 2º Conselho Tutelar.

Fonte: G1

Redigido por Contilnet.

