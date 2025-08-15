15/08/2025
Pais adotivos usavam espeto de churrasco e pedaço de pau para torturar filhos

Criança de 10 anos foi agredida com espeto de churrasco e pedaço de pau

Um casal de Itaiópolis, no Planalto Norte catarinense, foi indiciado pela Polícia Civil por agredir e torturar os três filhos adotivos. As agressões, praticadas com um espeto de churrasco e um pedaço de pau, foram descobertas após uma escola perceber os ferimentos no corpo de um menino de 10 anos.

A investigação teve início em 16 de julho, quando o Conselho Tutelar foi acionado por profissionais da educação que notaram que a criança sentia fortes dores e se recusava a participar de uma aula de educação física. Ao ser acolhido, o menino revelou que era agredido pelos pais. O caso foi divulgado nesta quinta-feira (14), com o indiciamento dos pais, mas a Polícia Civil não detalhou quais crimes serão imputados ao casal.

Polícia Civil, Divulgação

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

