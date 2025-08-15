Palácio de Buckingham comete gafe com a princesa Anne e se retrata

De acordo com o portal britânico The Mirror, o Palácio de Buckingham passou apuros em uma homenagem feita para a princesa Anne nessa quinta-feira (14/8). Como a irmã do rei Charles III completa 75 anos nesta sexta-feira (15/8), o perfil oficial da família real no Instagram e no Twitter, The Royal Family, publicou uma postagem em comemoração à data, porém nem todas as informações estavam corretas.

Leia também

No post, o Palácio de Buckingham divulgou uma lista com 75 fatos sobre a princesa Anne. Entretanto, um tópico causou estranheza entre os fãs da realeza que comentaram na publicação, fazendo-a ser apagada.

Segundo o The Mirror, o ponto polêmico da postagem era o número 14 da listagem de curiosidades sobre a princesa real. O texto trazia que a irmã do rei Charles tinha dois enteados, que seriam filhos do vice-almirante Timothy Laurence, segundo casamento de Anne.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Detentora do título de princesa real, Anne completa 75 anos nesta sexta-feira (15/8)

Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu via Getty Images 2 de 5

A princesa Anne é esposa de Timothy Laurence

Patrick van Katwijk/Getty Images 3 de 5

Philip e Elizabeth com os filhos Charles e Anne

Indigo/Getty Images 4 de 5

Princesa Anne é irmã do rei Charles

Joshua Sammer/Getty Images 5 de 5

A princesa Anne é uma amazona. Ela já venceu torneios mundiais

Karwai Tang/WireImage/Getty Images

O Palácio chegou a nomear os dois enteados da princesa como Tom e Amy Laurence, porém Timothy Laurence não tem filhos. Ele não havia se casado antes de selar a união matrimonial com Anne, em 1992. No artigo, o The Mirror noticiou: “Nunca houve qualquer menção de que ele tivesse filhos de um relacionamento anterior.”

Ao lerem a informação sobre a princesa Anne ter enteados, internautas se surpreenderam e fizeram questionamentos nos comentários. “#14 Tom e Amy Laurence? Ou eu enlouqueci ou Sir Tim Laurence tem filhos secretos”, enviou um. Ele acrescentou: “Tenho quase certeza de que isso é um erro, mas como isso aconteceu? Não consigo me lembrar de nenhum irmão Tom e Amy na família real.”

O Palácio de Buckingham cometeu um erro sobre a princesa Anne ter enteados

Um segundo brincou: “Esse seria o segredo real mais bem escondido de todos os tempos”. Outro seguidor do perfil oficial da realeza nas redes sociais mandou uma mensagem com um “puxão de orelha“: “Isso é tão estranho? Poderia ser um erro de IA? Alguém no BP [Palácio de Buckingham] fez essa lista com o ChatGPT, mas não verificou? Caso contrário, seria uma reviravolta e tanto.”

Devido à observação dos seguidores, o Palácio de Buckingham removeu o post. Nessa quinta-feira (14/8) e sexta-feira (15/8), a conta oficial da família real nas redes sociais fez duas publicações para homenagear a princesa Anne pelo aniversário de 75 anos. As duas imagens inéditas da irmã do rei Charles foram capturadas pelo fotógrafo John Swannell.

A gafe do Palácio de Buckingham sobre a princesa Anne foi apagada

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.