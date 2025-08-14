14 de agosto de 2025
Universo POP
Humorista conhecido como ‘advogado de Alexandre de Moraes’ viraliza
Médico de famosas é investigado pela Polícia Federal por desviar verbas do SUS
Hytalo Santos se defende de acusações de exploração de menores
Andressa Urach revela ranking de parceiros sexuais famosos na TV
Horóscopo do dia: confira as previsões para sua quinta-feira
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje

Palmeiras estreia nas oitavas da Libertadores; saiba onde assistir

Equipe de Abel Ferreira enfrenta o Universitario, do Peru, em um momento de oscilação no futebol

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Palmeiras estreia nesta quinta-feira (14) nas oitavas de final da Libertadores enfrentando o Universitario, do Peru. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Monumental “U”, em Lima. O time de Abel Ferreira chega ao confronto em uma fase de oscilação, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nas últimas cinco partidas. Já o adversário peruano vive uma sequência de 12 jogos de invencibilidade.

Cesar Greco/Palmeiras

Escalações e transmissão

O Universitario deve entrar em campo com: Britos; Corzo, Santamaría, Benedetto; Polo, Ureña, Concha, Vélez (Pérez), Carabalí; Flores, Valera (Rivera).

A provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael (Murilo) e Piquerez; Martínez, Lucas Evangelista; Maurício, Facundo Torres (Felipe Anderson) e Sosa; Vitor Roque (Flaco López).

A partida terá transmissão pela ESPN Brasil (TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+.

Fonte: Diário do Nordeste

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.