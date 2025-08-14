Palmeiras estreia nas oitavas da Libertadores; saiba onde assistir

O Palmeiras estreia nesta quinta-feira (14) nas oitavas de final da Libertadores enfrentando o Universitario, do Peru. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Monumental “U”, em Lima. O time de Abel Ferreira chega ao confronto em uma fase de oscilação, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nas últimas cinco partidas. Já o adversário peruano vive uma sequência de 12 jogos de invencibilidade.

Escalações e transmissão

O Universitario deve entrar em campo com: Britos; Corzo, Santamaría, Benedetto; Polo, Ureña, Concha, Vélez (Pérez), Carabalí; Flores, Valera (Rivera).

A provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael (Murilo) e Piquerez; Martínez, Lucas Evangelista; Maurício, Facundo Torres (Felipe Anderson) e Sosa; Vitor Roque (Flaco López).

A partida terá transmissão pela ESPN Brasil (TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+.

Fonte: Diário do Nordeste

Redigido por Contilnet.