palmeiras-estreia-nas-oitavas-da-libertadores.-saiba-onde-assistir

O Palmeiras enfrenta, nesta quinta-feira (14/8), o Universitario, do Peru, às 21h30, pelas oitavas de final da Libertadores. A partida será disputada no Estádio Monumental “U”, em Lima.
A equipe treinada por Abel Ferreira chega em fase de oscilação. Nas últimas cinco partidas, são duas vitórias, duas derrotas (que culminaram na eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians) e um empate.
O time peruano vem de uma sequência de 12 jogos de invencibilidade, com nove vitórias e três empates.
Provável escalação do Universitario
Britos; Corzo, Santamaría, Benedetto; Polo, Ureña, Concha, Vélez (Pérez), Carabalí; Flores, Valera (Rivera).
Provável escalação do Palmeiras
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael (Murilo) e Piquerez; Martínez, Lucas Evangelista; Maurício, Facundo Torres (Felipe Anderson) e Sosa; Vitor Roque (Flaco López).
Onde assistir a Universitario x Palmeiras
A partida entre Universitario x Palmeiras terá transmissão pela ESPN Brasil (TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+.