Horóscopo do dia: confira as previsões para sua quinta-feira
Palmeiras estreia nas oitavas da Libertadores. Saiba onde assistir

O Palmeiras enfrenta, nesta quinta-feira (14/8), o Universitario, do Peru, às 21h30, pelas oitavas de final da Libertadores. A partida será disputada no Estádio Monumental “U”, em Lima.

A equipe treinada por Abel Ferreira chega em fase de oscilação. Nas últimas cinco partidas, são duas vitórias, duas derrotas (que culminaram na eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians) e um empate.

O time peruano vem de uma sequência de 12 jogos de invencibilidade, com nove vitórias e três empates.

Provável escalação do Universitario

Britos; Corzo, Santamaría, Benedetto; Polo, Ureña, Concha, Vélez (Pérez), Carabalí; Flores, Valera (Rivera).

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael (Murilo) e Piquerez; Martínez, Lucas Evangelista; Maurício, Facundo Torres (Felipe Anderson) e Sosa; Vitor Roque (Flaco López).

Onde assistir a Universitario x Palmeiras

A partida entre Universitario x Palmeiras terá transmissão pela ESPN Brasil (TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+.

