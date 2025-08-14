14 de agosto de 2025
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson

Atriz falou sobre sua paixão pelo ator e os rumores de um relacionamento durante as filmagens de novo filme

Pamela Anderson e Liam Neeson trabalharam juntos no filme “Corra Que a Polícia Vem Aí“, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (14). A atriz comentou sobre a experiência, revelando que os dois se tornaram alvos de rumores de um possível relacionamento após serem vistos em momentos de intimidade durante a divulgação do longa.

Dia Dipasupil/Getty Images

A paixão no set

Em material enviado com exclusividade ao portal Metrópoles, Pamela confessou que ficou intimidada ao conhecer Liam e que estava “literalmente tremendo” no primeiro dia de ensaio. A percepção, no entanto, mudou rapidamente. “Ele é um cavalheiro, tão gentil e generoso e é tão compreensivo e solidário que, sabe, é impossível não se apaixonar pelo Liam”, afirmou a atriz.

Liam Neeson também comentou sobre a parceria e elogiou Pamela. O ator a descreveu como uma “femme fatale” – bonita, sexy e engraçada. Ele disse ainda que era ótimo trabalhar com ela, pois não tinha “ego inflado, nem arrogância”, e que se tornou uma nova amiga.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

