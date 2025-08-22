22/08/2025
Universo POP
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres
Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”
Vídeo: filho de Gugu dá beijão em Cariúcha durante festa em São Paulo
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira
Lil Nas X é preso e levado para hospital após andar seminu
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram

Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef

Internautas apontam que comentários feitos durante e após entrevista geraram desconforto e unfollow nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A treta entre Paola Carosella e Blogueirinha movimentou a web nesta semana. Depois de participarem juntas do programa De Frente com Blogueirinha, exibido na última segunda-feira (18), a chef de cozinha e a influenciadora deixaram de se seguir nas redes sociais, levantando rumores sobre o motivo do rompimento.

De acordo com especulações, a situação teria sido causada por comentários envolvendo a filha de 13 anos de Paola. Durante a entrevista, a ex-jurada do MasterChef mencionou as artistas preferidas da adolescente, citando nomes como Billie Eilish, Reneé Rapp, Chappell Roan e Doechii.

Reprodução

“Eu acho maravilhoso que ela gosta dessas artistas e mulheres muito fodonas, que performam e cantam muito bem”, disse Paola.

Nas redes sociais, alguns internautas passaram a questionar a sexualidade da filha da chef, assunto que ganhou ainda mais força após um story publicado por Blogueirinha. A personagem afirmou:

“Se fosse tão ácida assim [na entrevista], eu teria falado da Billie Eilish e da Chappel Roan. É que eu fiquei quieta na hora. E o povo me julgando, mas mal sabe”.

A publicação foi vista como uma insinuação sobre a adolescente, o que teria motivado o afastamento de Paola Carosella.

📌 Fonte: Metrópoles
✍️ Redação ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.