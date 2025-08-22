Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef

A treta entre Paola Carosella e Blogueirinha movimentou a web nesta semana. Depois de participarem juntas do programa De Frente com Blogueirinha, exibido na última segunda-feira (18), a chef de cozinha e a influenciadora deixaram de se seguir nas redes sociais, levantando rumores sobre o motivo do rompimento.

De acordo com especulações, a situação teria sido causada por comentários envolvendo a filha de 13 anos de Paola. Durante a entrevista, a ex-jurada do MasterChef mencionou as artistas preferidas da adolescente, citando nomes como Billie Eilish, Reneé Rapp, Chappell Roan e Doechii.

“Eu acho maravilhoso que ela gosta dessas artistas e mulheres muito fodonas, que performam e cantam muito bem”, disse Paola.

Nas redes sociais, alguns internautas passaram a questionar a sexualidade da filha da chef, assunto que ganhou ainda mais força após um story publicado por Blogueirinha. A personagem afirmou:

“Se fosse tão ácida assim [na entrevista], eu teria falado da Billie Eilish e da Chappel Roan. É que eu fiquei quieta na hora. E o povo me julgando, mas mal sabe”.

A publicação foi vista como uma insinuação sobre a adolescente, o que teria motivado o afastamento de Paola Carosella.

🚨 Em entrevista à Blogueirinha, a chef e apresentadora Paola Carosella revelou que sua filha de 13 anos é fã de Reneé Rapp, Chappell Roan, Billie Eilish e Doechii. Ao comentar sobre as referências musicais da filha, Paola destacou: “Eu acho maravilhoso que ela gosta dessas… pic.twitter.com/lqQkUwyYCM — Reneé Rapp Brasil ★ (@reneerappbr) August 19, 2025

📌 Fonte: Metrópoles

✍️ Redação ContilNet Notícias