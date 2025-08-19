Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça

A chef de cozinha Paola Carosella se pronunciou pela primeira vez sobre os boatos de que estaria vivendo um romance com o também chef Henrique Fogaça, seu ex-parceiro de trabalho.

Recentemente, nas redes sociais, viralizou a torcida de fãs pelo possível casal, como são chamados os “shippers”, que se divertem imaginando um envolvimento amoroso entre os dois.

Vídeos com momentos de interação entre Paola e Fogaça foram amplamente compartilhados, aumentando ainda mais as especulações.

Falou sobre o “shipper”

Nesta segunda-feira (18/8), Paola concedeu entrevista ao programa De Frente Com Blogueirinha, no YouTube, e falou sobre o tema.

Ela explicou que a torcida por um relacionamento entre os dois é antiga, remontando a 2014, quando ambos eram técnicos do MasterChef Brasil.

“Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar, que coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos”, disse Paola Carosella à apresentadora.

“Tem que alimentar a fantasia das pessoas porque a gente precisa”, acrescentou, em tom de brincadeira.

Negou romance

Quando questionada sobre um possível envolvimento entre ela e Fogaça, a chef foi categórica:

“Você e o Fogaça estão namorando?” — perguntou Blogueirinha. “Não!”, respondeu Paola. Ao ser questionada se já haviam namorado, a chef reafirmou: “Não”.

Paola também negou já ter pensado em namorar com Fogaça, confirmando que o “shipper” ficará apenas na imaginação dos fãs. Ela ressaltou ainda que ambos estão atualmente em relacionamentos sólidos.

Paola Carosella sobre ter tido um caso com Fogaça: “Deixa o povo imaginar…” #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/qnqAM37KQ0 — POPTime (@siteptbr) August 18, 2025