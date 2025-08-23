Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Limite”

Paola Carosella se pronunciou sobre sua briga com Bloguerinha, neste sábado (23/8). Em um longo texto publicado no Instagram, a chef falou sobre os limites do humor e responsabilidade, mencionado sua filha, Francesca, de 13 anos. “Limite não é censura. Liberdade não é libertinagem”, escreveu ela.

Entenda a briga

Paola participou do programa de Blogueirinha na última semana e, na ocasião, contou que a filha era fã de Billie Eilish e Chappell Roan. Após o programa, a humorista fez insinuações sobre a sexualidade da adolescente ao responder seguidores nos stories.

“Se fosse tão ácida assim, eu teria falado da Billie Eilish e da Chappel Roan. É que eu fiquei quieta na hora (risos). E o povo me julgando, mas mal sabe”, disse Blogueirinha se referindo ao momento em que Paola comentou sobre o gosto musical da filha. As artistas são da comunidade LGBTQIAPN+.

O pronunciamento de Paola Carosella

No Instagram, Paola publicou uma foto de mãos dadas com a menina e falou sobre o assunto. “Há tempos sinto que o grande monstro que nos assombra como sociedade é a luta que travamos entre a nossa vontade de ser e fazer livremente e os limites que devemos respeitar para vivermos em sociedade. Lutamos pela liberdade de expressão, mas não conseguimos ainda, como sociedade, chegar a um consenso sobre quais são os limites dela”, começou.

Carosella continuou: “O humor e a ironia, quando bem usados, são libertadores. Podem traduzir dores profundas em sentimentos mais permeáveis. Sim, o humor é um bálsamo imprescindível para a vida, mas quais são os limites do humor? Há quem defenda que não tem, que humor é ficção e que na ficção, tudo pode. E outra vez, não chegamos a consenso”.

Blogueirinha e Paola Carosella.

Blogueirinha

Paola Carosella e Blogueirinha

Blogueirinha

A chef de cozinha mencionou sua participação no programa. Segundo ela, ela não imaginava que uma fala sobre os gostos musicais da filha teria os desdobramentos que teve.

“A Internet é um labirinto de espelhos, onde tudo se deturpa, onde não parecem existir regras nem limites. O que aqui acontece, é verdade ou é ficção? Pode tudo? Parece que ainda não sabemos. No episódio de segunda feira no podcast no Dia TV, eu sabia que estava fazendo parte de um programa que tem o deboche como tempero, sabia que íamos ser irônicas. Aliás, a ironia é uma ferramenta que eu conheço bem. Debochei de mim mesma e do universo dos memes e fofocas que me cercam”, escreveu Paola Carosella.

Ela acrescentou: “O que eu nunca ia imaginar era que uma fala minha sobre os gostos musicais da minha filha (criança) teria os desdobramentos que teve. Não por uma pessoa, mas por milhares de adultos, que nem por um segundo pensaram quais poderiam ser as consequências disso. Pior ainda, muitos nem sabem que isso é crime”.

Carosella encerrou: “A vida coletiva exige responsabilidade e coerência. Exige respeitar a lei, cuidar dos mais vulneráveis, proteger os princípios básicos de liberdade de todos. Lá fora, e aqui dentro, as nossas escolhas definem o tipo de sociedade que podemos e queremos ser. Limite não é censura. Liberdade não é libertinagem. No mais, sempre vou ter brilho nos olhos e sentir orgulho ao falar da minha filha. Uma menina inteligente, sensível e doce, e, caso não tenha ficado claro, com um excelente gosto musical. Um belíssimo final de semana para vocês. Com amor, P.”

