Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”

Paola começou ponderando sobre os limites do humor. “O humor e a ironia, quando bem usados, são libertadores. Podem traduzir dores profundas em sentimentos mais permeáveis. Sim, o humor é um bálsamo imprescindível para a vida, mas quais são os limites do humor?”, questionou.

O post da cozinheira seguiu argumentando sobre o papel da internet nas relações humanas: “A internet é um labirinto de espelhos, onde tudo se deturpa, onde não parecem existir regras nem limites. O que aqui acontece, é verdade ou é ficção? Pode tudo? Parece que ainda não sabemos”.

Paola, então, comenta sobre a participação no programa. “No episódio de segunda feira no podcast no Dia TV, eu sabia que estava fazendo parte de um programa que tem o deboche como tempero, sabia que íamos ser irônicas. Aliás, a ironia é uma ferramenta que eu conheço bem. Debochei de mim mesma e do universo dos memes e fofocas que me cercam”.

“O que eu nunca ia imaginar era que uma fala minha sobre os gostos musicais da minha filha (criança) teria os desdobramentos que teve. Não por uma pessoa, mas por milhares de adultos, que nem por um segundo pensaram quais poderiam ser as consequências disso. Pior ainda, muitos nem sabem que isso é crime”, escreveu a cozinheira sobre o momento em que a filha é citada no programa.

Por fim, Paola cobra responsabilidade no que chama de “vida coletiva”. “Exige respeitar a lei, cuidar dos mais vulneráveis, proteger os princípios básicos de liberdade de todos. Lá fora, e aqui dentro, as nossas escolhas definem o tipo de sociedade que podemos e queremos ser. Limite não é censura. Liberdade não é libertinagem”.