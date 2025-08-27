Papa Leão XIV lamenta mortes de crianças em tiroteio nos EUA

O papa Leão XIV afirmou estar “profundamente triste” ao ser informado sobre o tiroteio em massa ocorrido na Igreja da Anunciação, em Minneapolis, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (27/8). O ataque, realizado durante uma missa em uma escola católica, deixou pelo menos duas crianças mortas e ao menos 17 feridos.

Em mensagem enviada ao arcebispo Bernard Hebda, que lidera a Arquidiocese de São Paulo e Minneapolis, o Vaticano destacou a proximidade espiritual do pontífice com os familiares das vítimas e a comunidade local. O comunicado foi assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin.

“Sua Santidade o Papa Leão XIV ficou profundamente triste ao saber da perda de vidas e dos ferimentos após o tiroteio ocorrido na Igreja da Anunciação em Minneapolis, e envia suas sentidas condolências e a garantia de proximidade espiritual a todos os afetados por esta terrível tragédia, especialmente às famílias que agora lutam pela perda de um filho”, diz a nota.

O texto acrescenta que o Papa reza pelas crianças mortas, pelos feridos, pelos profissionais de saúde e pelo clero que presta assistência aos atingidos.

“Neste momento extremamente difícil, o Santo Padre confere à comunidade da Anunciação Católica, à Arquidiocese de São Paulo e Minneapolis e à população da área metropolitana das Grandes Cidades Gêmeas sua bênção apostólica como garantia de paz, fortitude e consolação no Senhor Jesus.”

Segundo a polícia de Minneapolis, o atirador se aproximou da escola pelo lado de fora e disparou “através das janelas da igreja” em direção às crianças que participavam da missa.

Ele estava armado com um rifle, uma espingarda e uma pistola, utilizando as três armas durante o ataque. O suspeito foi morto por policiais no local.

As vítimas têm idades entre 6 e 14 anos, de acordo com o sistema de saúde Hennepin Healthcare. Dez pacientes foram atendidos na rede, sendo seis crianças e um adulto em tratamento intensivo, além de três feridos em condição estável.

As autoridades classificaram o tiroteio como um “ato deliberado de violência” e informaram que não há mais ameaça ativa à comunidade.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que foi informado sobre o caso e que o FBI está atuando em Minneapolis.

“A Casa Branca continuará monitorando esta terrível situação. Por favor, juntem-se a mim em oração por todos os envolvidos”, escreveu na Truth Social.

O governador de Minnesota, Tim Walz, declarou estar acompanhando as investigações e prestou solidariedade às famílias das vítimas. “Estou rezando por nossas crianças e professores, cuja primeira semana de aula foi marcada por este terrível ato de violência”, publicou na rede X.