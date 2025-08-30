Pará amplia controle e combate ao crime nos rios da Amazônia

O Governo do Pará concluiu a construção da terceira Base Fluvial Integrada de Segurança Pública, que será instalada no município de Abaetetuba, no Baixo Tocantins. Com investimento superior a R$ 10 milhões e apoio do Governo Federal, a estrutura integra a estratégia estadual de combate ao crime organizado nas rotas ribeirinhas, consideradas pontos críticos para o tráfico de drogas, contrabando e escoamento de madeira ilegal.

A base será posicionada no Furo do Capim, área estratégica próxima ao porto de Vila do Conde, por onde circulam embarcações com destino a outros estados e países. O objetivo é intensificar a fiscalização e o monitoramento permanentes, ampliando a segurança de comunidades ribeirinhas e restringindo a atuação das organizações criminosas.

“O Pará está reforçando sua presença nos rios, que são as verdadeiras estradas da Amazônia. Essa nova base significa mais proteção para a população ribeirinha e mais condições de enfrentar o tráfico e o contrabando que ameaçam nossa região”, afirmou o governador Helder Barbalho.

Leia também

Resultados já comprovados

As duas bases já em funcionamento — a Antônio Lemos, no Marajó, e a Candiru, no Baixo Amazonas — comprovam a eficácia da estratégia. Só no primeiro semestre de 2025, as operações resultaram em 1.129 abordagens de embarcações, 2 toneladas de drogas apreendidas, mais de 2 mil kg de pescado e 800 m³ de madeira ilegais retidos, além de 52 prisões.

A vice-governadora Hana Ghassan destacou que os investimentos em segurança também impactam no desenvolvimento.

“Ao garantir maior controle sobre nossas rotas fluviais, criamos um ambiente mais seguro para o comércio, a navegação e a geração de emprego e renda. Segurança pública é também condição para o crescimento sustentável do Pará”, afirmou.

Nova base será posicionada no Furo do Capim, área estratégica próxima ao porto de Vila do Conde, por onde circulam embarcações com destino a outros estados e países

Integração e referência nacional

A Base Baixo Tocantins funcionará de forma integrada, reunindo Polícias Civil, Militar e Federal, Corpo de Bombeiros, Grupamento Fluvial, Receita Federal, Secretaria da Fazenda e órgãos ambientais. Essa articulação garante maior alcance das operações, unindo forças estaduais e federais contra o crime.

Durante visita à estrutura, o secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, destacou o modelo paraense como referência para o país.

“As bases fluviais atuam diretamente em rotas de contrabando e tráfico e já mostram resultados expressivos. O Governo Federal seguirá apoiando a expansão desse trabalho, fundamental para proteger comunidades da Amazônia”, disse.

Nova Base Fluvial Integrada em Abaetetuba

Estrutura completa

Construída em duas frentes — estaleiro naval em Belém e frente civil em Abaetetuba —, a nova base conta com flutuante principal com sala de monitoramento, recepção, dormitórios, cozinha, banheiros e celas, além de passarelas articuladas e terminal terrestre para acesso direto às operações.

Para o secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado, a localização no Baixo Tocantins reforça a estratégia de combate às organizações criminosas.

“O Baixo Tocantins é um dos pontos mais sensíveis da logística do crime na Amazônia. Com essa terceira base, ampliamos a fiscalização em uma área crítica, garantindo mais segurança à população ribeirinha e dificultando a ação das organizações criminosas”, concluiu.

Governo do Pará

Facebook | Instagram