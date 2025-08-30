Para governo, novos áudios atribuídos a Karina Milei são um escândalo

O porta-voz do governo Javier Milei, Manuel Adorni, afirmou na sexta-feira (29/8) que, se verdadeiras, as duas novas gravações de áudio atribuídas à irmã do presidente argentino, Karina Milei, são “um escândalo sem precedentes”.

“Seria a primeira vez na história da Argentina que uma autoridade é gravada dentro da Casa Rosada “, escreveu o porta-voz em sua conta oficial no X (ex-Twitter).

Leia também

Na primeira gravação tornada pública na sexta pelo canal Carnaval Stream, ouve-se a voz atribuída à Secretária-Geral da Presidência, irmã de Milei, dizendo: “Não vamos brigar, temos que estar unidos”, mostra o jornal Clarín.

Na outra, ouve-se: “Então, nem aqui… porque eles realmente não precisam ficar aqui 24 horas por dia. Porque eu chego às 8 da manhã e saio da Casa Rosada às 11 da noite”.

De acordo com o Clarín, o apresentador do programa, Mauro Federico, limitou-se a afirmar que a gravação foi feita em um escritório oficial.

Sem fornecer uma data estimada, Federico acrescentou que a gravação remonta ao início do “barulho” interno na administração de Milei. Acrescentou ainda que possui 50 minutos de gravações de áudio de Karina Milei.

“A divulgação dessas gravações de áudio, dez dias antes das eleições provinciais de Buenos Aires, confirma que tudo o que está acontecendo é uma operação de desinformação orquestrada e planejada, com o claro objetivo de desestabilizar o governo e influenciar maliciosamente o processo eleitoral”, completou Adorni no X.