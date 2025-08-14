14 de agosto de 2025
Universo POP
Paraná Pesquisas: Lula é favorito dos pernambucanos para 2026

Escrito por Metrópoles
parana-pesquisas:-lula-e-favorito-dos-pernambucanos-para-2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece como o favorito entre os eleitores de Pernambuco para ser reeleito presidente da República, conforme pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quinta-feira (14/8). Foram testados três cenários estimulados e, em todos eles, Lula aparece como o nome mais lembrado, com um percentual que varia de 48,0% a 49,1%.

Leia também

Na pesquisa espontânea, Lula apresenta grande vantagem para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 29,6% e 13,8% das intenções de voto, respectivamente.  Bolsonaro, no entanto, encontra-se inelegível por abuso de poder político.

No primeiro cenário da pesquisa estimulada, em que uma lista de candidatos é apresentada, Lula lidera com 48% das intenções de voto contra 26,4% de Bolsonaro. Na sequência, vêm Ciro Gomes (PDT), com 8,5%, e os governadores do Paraná e de Goiás, Ratinho Junior (PSD) e Ronaldo Caiado (União Brasil).

chart visualization

No cenário 2, quando Michelle Bolsonaro é colocada no páreo, Lula mantém a ampla vantagem, com 48,9% dos votos ante 20,5% da ex-primeira-dama.

chart visualization

Com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa, o presidente Lula segue com ampla margem, com 49,1% dos votos.

chart visualization

O levantamento questionou os eleitores de Pernambuco sobre a avaliação da atual gestão do governo Lula. Mais da metade dos eleitores, 54,9%, aprova a administração.

chart visualization

O resultado mostra que 14,4% a consideram ótima, e 24,4%, boa. A classificação regular foi de 26,2%. Já 6,2% consideraram a gestão ruim, e 27,8%, péssima.

Metodologia 

O levantamento foi feito a partir de coleta de dados realizada por meio de entrevistas pessoais em 62 municípios de Pernambuco, com uma amostra de 1510 eleitores. Os eleitores foram ouvidos entre os dias 1 a 5 de agosto. A pesquisa tem grau de confiança de 95,0% para uma margem de erro estimada de aproximadamente 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais.

logo-contil-1.png

