Paraná Pesquisas: Moro é favorito dos curitibanos ao governo estadual

O senador Sergio Moro (União-PR) aparece como o favorito para concorrer ao governo do Paraná em 2026, conforme pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira (13/8). Foram testados três cenários estimulados e em todos eles, Moro aparece como o nome mais lembrado, com índice que varia de 39% a 41,3%.

No cenário 1, Moro obteve o melhor resultado, despontando com 41,3% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o deputado estadual Requião Filho (PDT) (25,3%), o deputado federal Paulo Martins (PL) (14,6%), o secretário das Cidades do Estado do Paraná  Guto Silva (3,1%) e o ex-deputado federal Ênio Verri (2%). Os votos nulo, branco e os que não escolheriam nenhuma das opções somam 7,8%. Houve ainda 5,8% que não souberam escolher ou não opinaram.

chart visualization

O resultado mais modesto de Moro foi no cenário 2, com 39%, mas mesmo assim abriu frente de 15,9 pontos percentuais sobre o segundo colocado, Requião Filho, que obteve 23,1% da preferência do eleitorado.

Neste cenário, completam a sequência Paulo Martins (13,8%), o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD) (9,2%) e Ênio Verri (2%). Os votos nulo, branco o que não escolheriam nenhuma das opções somam 7,4%. Houve ainda 5,6% que não souberam escolher ou não opinaram.

chart visualization

Na terceira combinação de concorrentes, ou seja, no cenário 3, Moro lidera com 40,6%. Neste cenário, Requião Filho aparece com 25,1% e na sequência vêm: Paulo Martins (14,8%), o vice-governador do estado, Darci Piana (PSD) (4,2%) e Ênio Verri (2,1%). Neste cenário os votos dos que não escolheriam nenhuma das opções, brancos e nulo somam 7,1%. Houve ainda 6,2% que não souberam escolher ou não opinaram.

chart visualization

Moro só não apareceu em primeiro lugar na pesquisa espontânea, ou seja, quando não há apresentação de nomes para resposta. Neste caso, o mais lembrado foi o governador Ratinho Júnior (PSD), com 7,4%. Nesta situação, Moro é o segundo com mais referências, com 3,5%. Os que não sabem ou não opinaram equivalem a 78%.

Senado

Para o Senado, foram testados dois cenários. Os líderes de cada um deles são o atual governador Ratinho Júnior (PSD) e a jornalista Cristina Graeml (Podemos). No cenário 1, Ratinho Júnior tem 66,5% das intenções. Ele é seguido pela jornalista Cristina Graeml, com 35,2%. Depois aparecem o ex-senador Osmar Dias (30,5%), o deputado federal Filipe Barros (PL-PR) (16,6%) e o deputado federal Zeca Dirceu (11,5%).

chart visualization

Os que não sabem ou não opinaram são 5,6% e os que não votariam em nenhum dos possíveis candidatos, branco e nulo somam 6,6%.

Entre os nomes testados no cenário 2, Cristina Graeml (Podemos) lidera com 39,5%. Na sequência aparecem Osmar Dias (36,7%), Alexandre Curi (22,6%), Filipe Barros (22,6%) e Zeca Dirceu (13,6%). Nesta simulação, não sabem ou não opinaram chegam a 8,1% e nenhum, branco e nulo somam 10,3%.

chart visualization

Na pesquisa espontânea para o Senado, Cristina Graeml foi a mais lembrada com 1,4%. O segundo lugar ficou para o ex-senador Alvaro Dias, com 1%. Os demais nomes não atingiram 1%. Os que não sabem ou não opinaram resultaram em 87,6% e os que não votariam em ninguém, branco ou nulo somam 6,6%.

Nas eleições de 2026 serão abertas 54 vagas, ou seja, duas cadeiras para cada uma das unidades da federação.

A pesquisa ouviu 806 pessoas em Curitiba do dia 7 ao dia 11 de agosto deste ano. O nível de confiança do levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas é de 95% e a margem de erro para os resultados gerais é estimada em 3,5 pontos porcentuais.

