Paraná Pesquisas: Moro é favorito dos curitibanos ao governo estadual

O senador Sergio Moro (União-PR) aparece como o favorito para concorrer ao governo do Paraná em 2026, conforme pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira (13/8). Foram testados três cenários estimulados e em todos eles, Moro aparece como o nome mais lembrado, com índice que varia de 39% a 41,3%.

No cenário 1, Moro obteve o melhor resultado, despontando com 41,3% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o deputado estadual Requião Filho (PDT) (25,3%), o deputado federal Paulo Martins (PL) (14,6%), o secretário das Cidades do Estado do Paraná Guto Silva (3,1%) e o ex-deputado federal Ênio Verri (2%). Os votos nulo, branco e os que não escolheriam nenhuma das opções somam 7,8%. Houve ainda 5,8% que não souberam escolher ou não opinaram.

O resultado mais modesto de Moro foi no cenário 2, com 39%, mas mesmo assim abriu frente de 15,9 pontos percentuais sobre o segundo colocado, Requião Filho, que obteve 23,1% da preferência do eleitorado.

Neste cenário, completam a sequência Paulo Martins (13,8%), o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD) (9,2%) e Ênio Verri (2%). Os votos nulo, branco o que não escolheriam nenhuma das opções somam 7,4%. Houve ainda 5,6% que não souberam escolher ou não opinaram.

Na terceira combinação de concorrentes, ou seja, no cenário 3, Moro lidera com 40,6%. Neste cenário, Requião Filho aparece com 25,1% e na sequência vêm: Paulo Martins (14,8%), o vice-governador do estado, Darci Piana (PSD) (4,2%) e Ênio Verri (2,1%). Neste cenário os votos dos que não escolheriam nenhuma das opções, brancos e nulo somam 7,1%. Houve ainda 6,2% que não souberam escolher ou não opinaram.

Moro só não apareceu em primeiro lugar na pesquisa espontânea, ou seja, quando não há apresentação de nomes para resposta. Neste caso, o mais lembrado foi o governador Ratinho Júnior (PSD), com 7,4%. Nesta situação, Moro é o segundo com mais referências, com 3,5%. Os que não sabem ou não opinaram equivalem a 78%.

Senado

Para o Senado, foram testados dois cenários. Os líderes de cada um deles são o atual governador Ratinho Júnior (PSD) e a jornalista Cristina Graeml (Podemos). No cenário 1, Ratinho Júnior tem 66,5% das intenções. Ele é seguido pela jornalista Cristina Graeml, com 35,2%. Depois aparecem o ex-senador Osmar Dias (30,5%), o deputado federal Filipe Barros (PL-PR) (16,6%) e o deputado federal Zeca Dirceu (11,5%).

Os que não sabem ou não opinaram são 5,6% e os que não votariam em nenhum dos possíveis candidatos, branco e nulo somam 6,6%.

Entre os nomes testados no cenário 2, Cristina Graeml (Podemos) lidera com 39,5%. Na sequência aparecem Osmar Dias (36,7%), Alexandre Curi (22,6%), Filipe Barros (22,6%) e Zeca Dirceu (13,6%). Nesta simulação, não sabem ou não opinaram chegam a 8,1% e nenhum, branco e nulo somam 10,3%.

Na pesquisa espontânea para o Senado, Cristina Graeml foi a mais lembrada com 1,4%. O segundo lugar ficou para o ex-senador Alvaro Dias, com 1%. Os demais nomes não atingiram 1%. Os que não sabem ou não opinaram resultaram em 87,6% e os que não votariam em ninguém, branco ou nulo somam 6,6%.

Nas eleições de 2026 serão abertas 54 vagas, ou seja, duas cadeiras para cada uma das unidades da federação.

A pesquisa ouviu 806 pessoas em Curitiba do dia 7 ao dia 11 de agosto deste ano. O nível de confiança do levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas é de 95% e a margem de erro para os resultados gerais é estimada em 3,5 pontos porcentuais.