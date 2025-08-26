Paraná Pesquisas testa cenários em SP sem Tarcísio. Veja resultados

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), aparece à frente das preferências de voto para o Governo do Estado em pesquisa estimulada pelo Paraná Pesquisas sem a presença do atual governador. Cotado como herdeiro do espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e, por isso, visto como candidato provável à Presidência da República, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deixaria espaço para a liderança confortável de Nunes — com 15 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o ex-governador Márcio França (PSB).

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou presencialmente 1.680 eleitores em 85 municípios entre os dias 21 e 24 de agosto. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

O prefeito Ricardo Nunes

Edson Lopes Jr./SECOM 2 de 4

Márcio França, ministro do Empreendedorismo do governo Lula

Ministério de Portos e Aeroportos/Divulgação 3 de 4

Erika Hilton

Igo Estrela/Metrópoles 4 de 4

Rodrigo Manga (Republicanos), prefeito de Sorocaba

Câmara Municipal de Sorocaba/Divulgação

Veja possíveis cenários sem Tarcísio de Freitas:

Cenário com Ricardo Nunes

Ricardo Nunes (MDB): 29,4%

Márcio França (PSB): 14,2%

Erika Hilton (PSol): 9,3%

Rodrigo Manga (Republicanos): 8,6%

Alexandre Padilha (PT): 8%

Paulo Serra (PSDB): 6,1%

Felipe d’Ávila (Novo): 3,1%

Branco ou nulo: 13,6%

Não sabe/ não respondeu: 7,6%

Este cenário vem se mantendo estável nas duas últimas versões da pesquisa. Em maio, Nunes tinha 29,5% e em julho, 29,9%. Já o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do Brasil, Márcio França, tinha 16,2% e foi para 14,2 em julho. A deputada federal Erika Hilton também teve pouca variação: 10,1% em maio e 11,8% em julho.

Leia também

Cenário sem Nunes e com Kassab

Márcio França (PSB): 18%

Erika Hilton (PSol): 10,2%

Rodrigo Manga (Republicanos): 9,9%

Gilberto Kassab (PSD): 8,8%

Alexandre Padilha (PT): 8,5%

Paulo Serra (PSDB): 7,3%

Felipe d’Ávila (Novo): 4,2%

Branco ou nulo: 25,4%

Não sabe/ não respondeu: 7,9%

Cenário sem Nunes, com Ramuth

Márcio França (PSB): 19,8%

Erika Hilton (PSol): 10,5%

Rodrigo Manga (Republicanos): 10,4%

Alexandre Padilha (PT): 9,6%

Paulo Serra (PSDB): 7,6%

Felício Ramuth (PSD): 4,3%

Felipe d’Ávila (Novo): 4,1%

Branco ou nulo: 26%

Não sabe/ não respondeu: 7,8%

Cenário sem Nunes, com André do Prado