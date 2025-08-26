26/08/2025
Paraná Pesquisas testa cenários em SP sem Tarcísio. Veja resultados

Escrito por Metrópoles
parana-pesquisas-testa-cenarios-em-sp-sem-tarcisio.-veja-resultados

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), aparece à frente das preferências de voto para o Governo do Estado em pesquisa estimulada pelo Paraná Pesquisas sem a presença do atual governador. Cotado como herdeiro do espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e, por isso, visto como candidato provável à Presidência da República, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deixaria espaço para a liderança confortável de Nunes — com 15 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o  ex-governador Márcio França (PSB).

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou presencialmente 1.680 eleitores em 85 municípios entre os dias 21 e 24 de agosto. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

4 imagensMárcio França, ministro do Empreendedorismo do governo LulaErika HiltonRodrigo Manga (Republicanos), prefeito de SorocabaFechar modal.1 de 4

O prefeito Ricardo Nunes

Edson Lopes Jr./SECOM2 de 4

Márcio França, ministro do Empreendedorismo do governo Lula

Ministério de Portos e Aeroportos/Divulgação3 de 4

Erika Hilton

Igo Estrela/Metrópoles4 de 4

Rodrigo Manga (Republicanos), prefeito de Sorocaba

Câmara Municipal de Sorocaba/Divulgação

 

Veja possíveis cenários sem Tarcísio de Freitas:

Cenário com Ricardo Nunes

  • Ricardo Nunes (MDB): 29,4%
  • Márcio França (PSB): 14,2%
  • Erika Hilton (PSol): 9,3%
  • Rodrigo Manga (Republicanos): 8,6%
  • Alexandre Padilha (PT): 8%
  • Paulo Serra (PSDB): 6,1%
  • Felipe d’Ávila (Novo): 3,1%
  • Branco ou nulo: 13,6%
  • Não sabe/ não respondeu: 7,6%

Este cenário vem se mantendo estável nas duas últimas versões da pesquisa. Em maio, Nunes tinha 29,5% e em julho, 29,9%. Já o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do Brasil, Márcio França, tinha 16,2% e foi para 14,2 em julho. A deputada federal Erika Hilton também teve pouca variação: 10,1% em maio e 11,8% em julho.

Cenário sem Nunes e com Kassab

  • Márcio França (PSB): 18%
  • Erika Hilton (PSol): 10,2%
  • Rodrigo Manga (Republicanos): 9,9%
  • Gilberto Kassab (PSD): 8,8%
  • Alexandre Padilha (PT): 8,5%
  • Paulo Serra (PSDB): 7,3%
  • Felipe d’Ávila (Novo): 4,2%
  • Branco ou nulo: 25,4%
  • Não sabe/ não respondeu: 7,9%

Cenário sem Nunes, com Ramuth

  • Márcio França (PSB): 19,8%
  • Erika Hilton (PSol): 10,5%
  • Rodrigo Manga (Republicanos): 10,4%
  • Alexandre Padilha (PT): 9,6%
  • Paulo Serra (PSDB): 7,6%
  • Felício Ramuth (PSD): 4,3%
  • Felipe d’Ávila (Novo): 4,1%
  • Branco ou nulo: 26%
  • Não sabe/ não respondeu: 7,8%

Cenário sem Nunes, com André do Prado

  • Márcio França (PSB): 19,8%
  • Erika Hilton (PSol): 10,5%
  • Rodrigo Manga (Republicanos): 10,3%
  • Alexandre Padilha (PT): 9,2%
  • Paulo Serra (PSDB): 7,8%
  • André do Prado (PL): 4,5%
  • Felipe d’Ávila (Novo): 4,1%
  • Branco ou nulo: 25,7%
  • Não sabe/ não respondeu: 8,2%

 

 

 

 

 

