Paraná Pesquisas testa cenários em SP sem Tarcísio. Veja resultados

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), aparece à frente das preferências de voto para o Governo do Estado em pesquisa estimulada pelo Paraná Pesquisas sem a presença do atual governador. Cotado como herdeiro do espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e, por isso, visto como candidato provável à Presidência da República, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deixaria espaço para a liderança confortável de Nunes — com 15 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o ex-governador Márcio França (PSB).
O instituto Paraná Pesquisas entrevistou presencialmente 1.680 eleitores em 85 municípios entre os dias 21 e 24 de agosto. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.
Veja possíveis cenários sem Tarcísio de Freitas:
Cenário com Ricardo Nunes
- Ricardo Nunes (MDB): 29,4%
- Márcio França (PSB): 14,2%
- Erika Hilton (PSol): 9,3%
- Rodrigo Manga (Republicanos): 8,6%
- Alexandre Padilha (PT): 8%
- Paulo Serra (PSDB): 6,1%
- Felipe d’Ávila (Novo): 3,1%
- Branco ou nulo: 13,6%
- Não sabe/ não respondeu: 7,6%
Este cenário vem se mantendo estável nas duas últimas versões da pesquisa. Em maio, Nunes tinha 29,5% e em julho, 29,9%. Já o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do Brasil, Márcio França, tinha 16,2% e foi para 14,2 em julho. A deputada federal Erika Hilton também teve pouca variação: 10,1% em maio e 11,8% em julho.
Cenário sem Nunes e com Kassab
- Márcio França (PSB): 18%
- Erika Hilton (PSol): 10,2%
- Rodrigo Manga (Republicanos): 9,9%
- Gilberto Kassab (PSD): 8,8%
- Alexandre Padilha (PT): 8,5%
- Paulo Serra (PSDB): 7,3%
- Felipe d’Ávila (Novo): 4,2%
- Branco ou nulo: 25,4%
- Não sabe/ não respondeu: 7,9%
Cenário sem Nunes, com Ramuth
- Márcio França (PSB): 19,8%
- Erika Hilton (PSol): 10,5%
- Rodrigo Manga (Republicanos): 10,4%
- Alexandre Padilha (PT): 9,6%
- Paulo Serra (PSDB): 7,6%
- Felício Ramuth (PSD): 4,3%
- Felipe d’Ávila (Novo): 4,1%
- Branco ou nulo: 26%
- Não sabe/ não respondeu: 7,8%
Cenário sem Nunes, com André do Prado
- Márcio França (PSB): 19,8%
- Erika Hilton (PSol): 10,5%
- Rodrigo Manga (Republicanos): 10,3%
- Alexandre Padilha (PT): 9,2%
- Paulo Serra (PSDB): 7,8%
- André do Prado (PL): 4,5%
- Felipe d’Ávila (Novo): 4,1%
- Branco ou nulo: 25,7%
- Não sabe/ não respondeu: 8,2%