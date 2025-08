Parceria entre CDL e Prefeitura quer combater endividamento com aulas de finanças nas escolas; saiba mais

A Prefeitura de Rio Branco e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) formalizaram nesta sexta-feira (1), durante a 50ª ExpoAcre, a assinatura de um Protocolo de Intenções que visa implementar o Programa de Educação Financeira nas escolas da rede pública municipal.

A iniciativa tem como objetivo fomentar a cultura do planejamento financeiro entre os jovens e incentivar o empreendedorismo desde cedo.

O presidente da CDL e vice-presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Marcelo Moura, destacou que o projeto é fruto de uma articulação entre a entidade, a Acisa e o movimento Cidadania Empreendedora.

Segundo ele, a proposta inicial está sendo colocada em prática com a realização das Olimpíadas de Educação Financeira, que já envolve 11 escolas de Rio Branco – sendo cinco particulares e seis públicas.

“Em agosto e setembro os professores vão lecionar os conteúdos em sala de aula. Em outubro, os alunos participam de duas provas e, em novembro, faremos a premiação, com um total de R$280 mil em prêmios. O primeiro lugar de cada série receberá R$30 mil, o segundo, R$20 mil e o terceiro, R$10 mil. Também haverá premiação de R$10 mil para os professores dos alunos vencedores”, explicou Moura.

Entre os temas trabalhados nas aulas estão conceitos básicos como planejamento financeiro, organização de despesas, importância da poupança e projeção da aposentadoria. O presidente da CDL ressaltou que o projeto busca formar uma geração mais consciente quanto ao uso do dinheiro, combatendo o problema do endividamento que atinge grande parte das famílias brasileiras.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ressaltou a importância de iniciativas que incentivem o pensamento empreendedor entre os estudantes.

“As crianças são preparadas apenas para fazer concurso público, mas não são incentivadas a empreender. Com essa parceria, queremos mudar essa realidade, mostrando que é possível criar o próprio negócio e ser independente financeiramente”, afirmou.

O gestor também citou o impacto positivo do programa MindLab Mente Inovadora, já implantado na rede municipal e premiado nacionalmente, como exemplo de como o estímulo à matemática e ao raciocínio lógico pode despertar nas crianças o interesse por áreas como finanças.

A assinatura do protocolo ocorreu no estande da Prefeitura de Rio Branco, no Parque de Exposições Wildy Viana, e marca o início de uma cooperação público-privada voltada ao desenvolvimento socioeconômico da capital acreana.