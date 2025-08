Parlamentares do Acre retomam atividades legislativas nesta terça após recesso

Esta primeira terça-feira (5) de agosto marca o retorno oficial dos trabalhos legislativos no Acre, após o tradicional recesso parlamentar de meio de ano. Com isso, os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores voltam às atividades nas respectivas casas legislativas.

Embora o recesso tenha um prazo definido pela Constituição, o início da pausa variou conforme o calendário interno de cada Casa. Na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), a última sessão ordinária ocorreu no dia 9 de julho, sendo seguida por eventos protocolares e atos solenes nos dias posteriores.

Já na Câmara Municipal de Rio Branco o recesso, previsto para o dia 18 de julho, foi antecipado e teve início no dia 16, logo após a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que se estendeu até a madrugada.

Já os parlamentares federais, deputados e senadores, iniciaram o recesso no dia 17 e começam a retornar a Brasília nesta segunda-feira (4). Com o fim da pausa legislativa, os parlamentares acreanos voltam à rotina de votações, discussões em comissões e atividades nos plenários.